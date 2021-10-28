快訊

終於等到了？動滋券第三周抽籤 「10組幸運獎號」出爐

太魯閣號事故李義祥60萬交保花檢抗告成功 高分院撤銷發回重裁

研華醫療級AI工作站 全球首款獲NVIDIA認證

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395），日前推出醫療級AI人工智慧工作站 USM-501，此為全球首款獲 NVIDIA認證系統™之認證產品，將為醫院手術設備、醫療診斷儀器及實驗室環境提供搭載邊緣人工智慧技術的平台，藉由高速資訊運算及分析能力，快速呈現清晰與精密的影像畫面，協助醫生精準判斷病灶並提升病患診療效率。

研華智能醫療部協理黃滇樺表示，近年人工智慧（Artificial Intelligence ，AI）科技逐步與醫療結合，企圖將AI應用於醫療領域，以期達術中指引、精準醫療、乃至醫病品質提升等效益。此次藉由NVIDIA在人工智慧運算的領先優勢，以及研華多年於醫療應用經驗，雙方不僅研發出最適醫療客戶的產品組合－USM-501醫療級AI人工智慧工作站，簡化終端應用印證時間與流程、加速產品導入醫療應用的時程，藉由NVIDIA認證系統™認證，更將使醫療院所使用之時無後顧之憂，同時確保醫療數據安全性、設備可管理性、擴充性與優化硬體效能等功能。

研華USM-501醫療級AI人工智慧工作站為醫療3D渲染、影像優化及影像診斷解析的運算載體，精準成像醫療儀器畫面，助於醫生速迅判斷並提升診療效率，適用於手術設備、醫療診斷儀器及實驗室環境。此外，USM-501也可搭載AI系統軟體，確保AI軟體進行術中指引運算時的流暢與精細度，以提升手術與治療結果的成功率。隨著AIoT技術進步，其不僅可優化病患及醫護人員使用體驗，醫院更可藉此逐年檢視並更新院內醫療設備，逐步建置智慧醫院建設並進行數位化轉型。

USM-501除上述軟硬體整合優勢外，更可快速滿足醫療院所對於品牌客製化需求。產品本身不僅可調整機殼的前蓋，支援Logo、顏色、控制按鈕、LCD 面板與整合 DVDRW的客製化服務，同時提升功能性和品牌知名度。彈性的平台架構，讓客戶或院方系統開發人員能以 USM-501 為基礎快速創造獨特的解決方案，縮短整體上線時程。未來USM系列將持續加深與NVIDIA的合作，以打造最符合醫療院所需求的全球領導AI與醫療高效人工智慧工作站。

延伸閱讀

Intel強調將持續擁抱開源 透過軟體定義方式推動多元運算佈局

開箱影片／NVIDIA SHIELD TV PRO爽玩雲端遊戲 解放雙杜比規格大贏Apple TV

NVIDIA推出可對應1440P 120fps畫面表現的GeForce NOW RTX 3080串流遊戲服務

元宇宙發燒 概念股搶手

相關新聞

蘋果難逃全球「晶片荒」！學六個商業英文必用供應鏈單字

身為全球晶片最大買家之一的蘋果，即便擁有強大購買力，仍難逃供應鏈不足的問題。

英特爾回擊超微及ARM架構 推首款自家10奈米的第12代處理器

英特爾今日在「Intel Innovation」活動中，揭曉第12代Intel Core處理器產品線，並發表6款新的不鎖...

劉德音：台灣半導體 需長遠水電環評政策

全球追求半導體製造在地化，牽動產業生態，繼台積電創辦人張忠謀表示「台積電會愈來愈重要」之後，台積電董事長劉德音昨天則提出...

譜瑞前三季EPS 47.85元 賺贏去年

譜瑞-KY昨（27）日舉行法說會，公布第3季獲利季增逾17%，每股純益18.74元，創新高；前三季每股純益為47.85元...

高通擴大戰線 推四款新品

手機晶片市場目前由聯發科取得市占領先，高通緊追在後，也不是可輕忽的對手，兩家公司在手機晶片市場持續互別苗頭，高通昨（27...

聯發科戰高通 AI重磅出擊

聯發科拿下全球智慧手機晶片市占龍頭後，積極衝刺產品單價與利潤更好的高階旗艦市場，迎戰勁敵高通，聯發科亮出「重武器」應戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。