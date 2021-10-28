英特爾回擊超微及ARM架構 推首款自家10奈米的第12代處理器

英特爾今日在「Intel Innovation」活動中，揭曉第12代Intel Core處理器產品線，並發表6款新的不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中訴求包含地表最強遊戲處理器－第12代Intel Core i9-12900K，採用命名Intel 7的10奈米製程，同時也是英特爾X86架構首顆採取混合架構，重磅回擊近來在市場快速崛起的超微及ARM架構產品（蘋果）。

這也是英特爾改變過去針對桌上型電電腦和筆電分開設計不同處理器後，推出全新混合架構（P-Core及E-Core），甚至首要先瞄準對效能要求甚高的電競 市場出擊。

英特爾第12代Intel Core全產品線將包含60款處理器，為來自廣泛合作夥伴，超過500款設計注入動力。

一如稍早在英特爾架構日所闡述的細節，全新效能混合架構首次透過Intel 7製程打造，提供從9W至125W彈性可擴充的效能，推動從超輕薄筆電到效能型玩家桌機，再外展至邊緣的各層PC市場。

今日推出的6款不鎖倍頻桌上型電腦處理器，為首波採用英特爾迄今所打造最高效能的效能核心（P-core），以及專為可擴充多執行緒工作負載效能所設計的效率核心（E-core），結合兩者英特爾效能混合架構。同時支援DDR5記憶體和PCIe 5.0，兩項全新記憶體規格 及傳輸介，引導記憶體業者推向全新的世代。

英特爾強調以全新的效能混合架構以及新的Intel 7製程技術，已打造地表最強遊戲處理器，最多達16核心24執行緒，全新第12代Intel Core處理器系列包含Core i9-12900K，為頂尖遊戲大作釋放遊戲體驗。

至於眾多矚目的英特爾IDM2.0，英特爾也強調如期展開，除了擴大與台積電、聯電、三星和格羅方德等晶圓代工廠合作，也鎖定未來在美國亞利桑那州 興建的二座晶圓代工廠，將以Intel 7、Intel 4、Intel 3為客戶提供晶圓代工服務，至於協助舒緩車用晶片荒，將在現有的舊廠以Intel 16（22奈米 FinFET）生產。

英特爾表示，目前除了已對外宣布拿下高通、亞馬遜的晶片代工訂單外，還有100多家廠商表達在英特爾下單的意願，相信英特爾的代工訂單會快速提升。