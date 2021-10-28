孫偉真：突破無限賽局下的ESG 植入企業永續DNA

美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真今(28)日發表專文，題為「突破無限賽局下的ESG，植入企業永續DNA」，強調ESG數據的重要性對企業永續議題已成關鍵，接軌國際的ESG評鑑機制，是打開國際供應鏈關鍵之鑰。

以下為孫偉真的觀點：

這幾年極端氣候現象頻發，去年加州森林大火、年初德州暴雪，到台灣今年短短幾個月從缺水到淹水，旱澇齊至。對企業而言，此時正面臨前所未遇的挑戰，但也是化危機為轉機的新契機，而ESG就是面對這場挑戰的最佳解方！

2015年聯合國各國成員簽署的巴黎協議，對於全球氣候變遷的議題，期望能共同遏阻全球暖化趨勢。截至目前全球目前已有128個國家，宣示2050年達成淨零碳排。那在我們身處的台灣又是如何呢？

目前絕大多數的中小企業對這個概念還是很模糊，可能認為有做節能環保，關懷弱勢，慈善公益，就是在做ESG了。但如今，地球不斷升溫，全球天災輪番登場，ESG的精神必須更宏觀從企業永續的角度來讓每個企業主理解。

廣義的來說，它是一個策略，更是一個可以改變地球、企業能夠永續的最佳解方。ESG 主要起源於具有社會意識的投資者，他們希望將投資與其價值觀保持一致。

在過去幾年中，隨著更多結構、非結構的相關數據不斷被蒐集、分析、建模、洞察與預測，再加上先進前衛的分析工具平台，絕大多數的大型企業已經意識到ESG的重要性，並且開始有系統地管理供應鏈。

美商鄧白氏的ESG Intelligence評鑑平台。美商鄧白氏/提供

我曾在一個公開場合上聽到金管會黃天牧主委講過的一句話，「用金融業的錢，來改變明天的地球」，我非常認同！因為金融業擁有比較多的資源，而透過授信，投資這些價值判斷跟選擇，去改變那些被投資、被授信企業的生產行為，讓它更合乎環境社會治理，這樣一個意旨是非常宏高的。未來不管在投資人，商業交易，消費者，供應商審核，或供應鏈韌性管理的角度，ESG評鑑都會被大幅度廣泛地來檢視。

在過去幾年中，隨著更多更好數據的出現，如捕捉財務分析中缺乏的額外財務因素：能源和水資源使用的公司管理、廢物產生、員工權利和工作條件、社區參與、數據隱私權等，加上對現代環境和更多的社會理解，ESG數據的重要性對企業永續議題也已成關鍵。

蘋果在去年宣示2030年後每支iPhone都要達零碳排，蘋果供應商也都承諾會使用再生能源；鴻海（2317）積極擴大綠能發電規模；台積電（2330）也宣布將於2050年前達到全部製造過程皆使用再生能源的目標，企業必須努力降低供應鏈的碳足跡，以符合國際大廠減碳的要求。舉例如蘋果，鴻海和台積電，已將降低碳排放列入公司未來發展重點，相信不久一線、二線、三線供應商也會陸續被要求做到同樣的標準，這是一場無聲的淘汰賽。台灣企業需正視以待。

鄧白氏就希望藉由龐大規模的商業數據資料庫，包含非公開企業的資料，結合外部數據包含碳揭露組織數據，環保署公開資料，水資料，裁罰相關數據，負面新聞，公司年報，CSR或ESG報告等等，進行大規模系統性資料蒐集，分析建模，結合自身AI-driven分析工具與能力，及搭配客戶的自評線上問卷，構成「ESG Intelligence評鑑平台」，並接軌國際四大永續準則(包含GRI, UN SDGs, TCFD, UN PRI)，涵蓋31項的永續議題，透過視覺化的方式幫助企業評估整條綠色供應鏈，或單一供應商的ESG表現。

我們也期許未來藉由鄧白氏更系統性，與國際接軌的工具幫助台灣企業植入永續DNA。

在世代變遷的後疫時代，我們都將於2030共同面對一場「碳中和」海嘯。台灣中小企業也必須走上ESG的道路，並把握這次世代變遷的機會，提升我們在國際上的競爭力。最後也希望藉由鄧白氏的「ESG Intelligence評鑑平台」協助台灣供應鏈，在ESG國際盃的比賽中站上領先的位置。