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友達前三季賺506.75億元、EPS達5.33元 賺逾半個股本

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

友達（2409）將於今（28）日舉行線上法說會，昨（27）日董事會通過第三季財報，並於今晨公告：今年前三季累計合併營收2776.51億元，毛利率26.35%，年增21.56個百分點；稅後純益506.75億元，由去年同期的虧損50.59億元轉盈；每股稅後純益為5.33元，也較去年同期交出虧轉盈的佳績。

回推友達今年第3季財報表現持續耀眼，單季稅後純益達193.1億元，季微減1.1%，較去年同期的28.94億元大幅成長567%；每股稅後純益為2.03元。單季毛利率為27.67%，季減1.07個百分點，但年增17.08個百分點。

電視面板報價第三季起大幅走跌，面對市場雜音不斷，友達董事長彭双浪10月中旬表示，今年消費性產品旺季提前1-2個月結束，是導致面板價格快速回檔的主要原因。他強調，友達近年推動雙軸轉型的效益逐步顯現，僅管第4季是面板的傳統淡季，但友達在商用、工控、健康醫療及客製化車載的需求強勁，其中電競用面板出貨量更呈雙倍成長。因此他指出，本季仍維持正常營運。

彭双浪強調，消費性產品下修的面板訂單，正好由需求強勁商用、工控、健康醫療及客製化面板訂單補上，友達電視面板比重今年第2季已降至26%，下半年仍會再往下降。但是高端的85吋窄邊框電視面板，友達是全球獨家供應商，出貨比重仍成長，希望藉此降低景氣循環衝擊，創造穩定獲利。

電視面板 友達

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