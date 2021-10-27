快訊

高端獲選WHO團結試驗疫苗 專家：破除沒保護力質疑

傻交出提款卡...陳為民借演藝圈大哥錢應急 對方竟130萬領光光

經濟部支持資策會研發AI自然語言處理技術 助新光產險榮獲臺灣保險卓越金質獎

聯合新聞網 / 台北訊

隨著金融科技發展與數位化浪潮，許多金融機構積極推動數位轉型，發展數位支付、網路銀行和智能客服等服務。新光產物保險(新光產險)以智能客服、核保與理賠三大系統導入保險客戶服務，榮獲第九屆臺灣保險卓越獎「保戶服務」金質獎。其中，智能客服採用由經濟部技術處科技專案支持、財團法人資訊工業策進會數位轉型研究所(資策會數位所)所開發的「文字對話虛擬助理」技術，成功將AI人工智慧技術應用於產險業，提昇客戶服務品質與效率。

因應全球AI人工智慧發展趨勢，經濟部技術處近年來關注AI技術應用及研發成果產業化的推動，以科技專案支持法人投入多項智慧製造、智慧醫療與智慧商務等技術研發，將成果落實在製造業、健康照護產業與零售服務業，迄今已建立多項成功案例，可作為後續研發成果擴散之基礎，實現「產業AI化、AI產業化」目標。

有鑑於此，資策會數位所與新光產險合作開發AI客服，推出「智能客服－阿光」，運用「文字對話虛擬助理」技術，搭配產險業的專業用詞和語料庫，收集分析歷史對話，能準確判斷客戶的提問，無論是投保或理賠問題，都能自動回覆客戶滿意答案。此外，也提供旅遊險、火險、寵物險線上投保建議，透過與「阿光」的輕鬆對話，即可獲得符合需求的保險建議。

「文字對話虛擬助理」採用超越真人表現的上游預訓練模型BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)，搭配產業專業用詞和語料庫來微調下游對話任務，並運用多項專利保護的深度學習關聯擴增技術，進一步提昇虛擬助理對話能力。經過訓練的人工智慧對話模型，能夠產出上下文語意理解、多輪對話管理、機器閱讀理解等AI文字對話工具包，可因應產業需求，客製化專屬智慧客服創新服務，幫助客服數位轉型；也可應用於智慧導購創新服務，讓顧客在線上選購商品時，透過AI導購的專業諮詢服務更瞭解每項商品特色。

資策會數位所邱育賢組長表示，在經濟部技術處支持下，AI自然語言處理技術已趨成熟且成功落地於零售、金融、健康等產業，未來將持續推展AI文字對話技術在多元領域的應用，引領廠商從數位化升級成智慧化，帶動產業數位轉型建立創新服務模式，提昇產業整體競爭力。

AI 保險 寵物

相關新聞

元宇宙讓宏達電重返榮耀？ 網：豬在風口上也會飛

除了微軟、Nvidia等大廠投入元宇宙（Metaverse）領域，連臉書也宣布砸下數以十億計美金，全為投資旗下擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）實驗室，而宏達電在15日推出新的VR產品VIVE Flow後，股價在今（27）日也站上60元。對於宏達電能否搭上元宇宙列車重返榮耀，有網友表示...

大手筆寵妻！台積電魏哲家贈妻千張股票 市值近6億元

台積電高層大手筆寵妻！根據《財訊》報導，台積電（2330）總裁魏哲家在10月6日申報轉讓股票1000張，主要是贈與給妻子牛慶容，若以台積電今日收盤股價599元來算...

宜科第2期標準廠房將完工 看好發展潛力招商說明會熱絡

宜蘭科學園區第一期標準廠房幾乎全部出租，第二期標準廠房預計下個月底完工，縣政府今天與竹科管理局舉辦招商說明會，吸引70幾...

iPhone金屬機殼「它」做最多 鴻海「分身」為何大開斜槓跨生技業？

鴻海集團旗下鴻準精密在蘋果金屬機殼擁有高市占，也被認為是鴻海的「分身」，但日前一場股東臨時會之後，卻將觸角轉往生技醫療業發展，背後原因究竟為何？

賈伯斯17年前開始下單郭董 締造鴻海5兆霸業 台灣攻電動車仍不脫他的理念

鴻海（2317）去年發起的電動車技術平台MIH，希望打造出有如「電動車Android版」的公版平台，讓各家合作夥伴可以在共用的底盤平台上，自行以軟體打造出各具特色的產品，這個概念稱之為軟體定義汽車（software defined vehicle，SDV）。

哪些關鍵字有未來？蔡明忠點名：ESG、元宇宙、電動車

蔡明忠強調，行動通訊技術從4G到5G，看似蓬勃的時刻，台灣大哥大卻因競投頻譜、市場殺價競爭生態，而花上更多成本。「我們要花更多錢，但我們又有很大的期望，可能幾年後，我們就會融合科技和電信，有更多元化的應用」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。