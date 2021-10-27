蘋果邁向碳中和目標 175家供應商將改用再生能源

中央社 / 台北27日電

蘋果公司今天宣布，過去一年內有雙倍以上的供應商承諾使用100%潔淨能源，加速邁向蘋果2030年前供應鏈與產品達成碳中和的目標；有175家供應商將轉換至使用再生能源，蘋果與供應商將把逾900萬瓩潔淨能源推廣至全世界。

蘋果（Apple）官網顯示，參與潔淨能源方案的台灣供應商包括可成、仁寶、億光、鴻海、光寶科、南電、和碩、廣達、新普、台積電、緯創、國巨等。

根據蘋果發布的新聞稿，潔淨能源行動每年將減除超過1800萬公噸的二氧化碳當量（CO2e）排放，相當於每年減少400萬輛汽車上路。

蘋果也在Power for Impact計畫中新增10項專案，以將潔淨能源解決方案推廣至全世界社群。這些專案將為資源匱乏的社區提供再生能源，同時支持經濟成長與社會影響力。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）說，每間公司都該參與對抗氣候變遷的行動，蘋果攜手供應商和在地社群，一同展現綠色創新能帶來的一切機會與平等權益；但時間不是可再生資源，必須快速行動，投資一個更環保、更公平的未來。

目前在全球企業營運方面，蘋果已經達成碳中和；在2030年以前，每部出售的蘋果裝置都將達成零氣候影響。自去年宣布這個目標後，蘋果不僅大幅增加轉換至再生能源的供應商，也擴大產品中再生原料的使用，並建立著重於環境正義的新專案。在過去5年期間，蘋果共減少40%的碳排放。

蘋果 再生能源

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