經濟部科研成果勇奪R&D 100 Awards大獎！ 資策會研發享譽國際

科技界台灣之光再傳捷報！承載著世界各地無數科技研發者的築夢殿堂美國百大科技獎R&D 100 Awards今年邁向第59個年頭，在經濟部技術處科技專案計畫的支持下，財團法人資訊工業策進會(資策會) 數位服務創新研究所(服創所)研發的「AI鑑識技術與台灣不實訊息聯防體系技術」從17個國家、超過千件的參賽作品中脫穎而出，勇奪美國R&D 100全球百大科技研發獎，此技術同時也獲得企業社會責任特殊貢獻獎的肯定，是全台灣唯一獲得雙料肯定的技術，為台灣軟體服務業開啟一個新的里程碑。

被譽為科技界的奧斯卡的R&D 100 Awards，今年不僅沒受到疫情衝擊，還是近年來參賽件數最多的一年，而經濟部技術處從產業需求為出發點，以自身在科技專案多年累積的研發能量，支持資策會資通訊技術研發，今年度不負眾望在軟體與服務類(Software/Services category)項目中獲全球近50位評審的肯定，以「AI鑑識技術與台灣不實訊息聯防體系技術」拿下美國R&D 100全球百大科技研發獎殊榮。

資策會副執行長楊仁達也開心表示，這次代表台灣法人參賽，除了1項得獎、尚有1項獲入圍，獲得科技界最高榮譽的肯定，也代表台灣的研發成果獲國際認可，非常不容易，未來希望持續透過資訊系統及軟體加值服務，協助產業解決難處，加速企業數位轉型的進程。

資策會服創所「AI鑑識技術與台灣不實訊息聯防體系技術」勇奪2項大獎

假消息是全球面臨的重要課題，資策會服創所發現許多事實查核機構受限人力不足、難以在海量資料中精準選題所擾，因此，開始著手研發「不實訊息快篩技術」、「AI鑑識技術」，協助台灣事實查核中心成功整合多個申訴資訊源，建構完整的疑似謠言資料庫與不實訊息快篩儀表板，有助於高效掌握謠言進行事實查核。

資策會服創所陳棅易組長也進一步說明，謠言與一般的新聞報導不同，最大特色是以文字、圖片、影片、連結等不同樣態與內容流變的組合在網路上大量快速流傳，團隊運用深度NLP(自然語言處理/知識圖譜)、異質資料交叉比對、社群數據擴增技術，即可將格式不同但內容相近的謠言自動化分群並與查核報告比對；同時發展「AI鑑識技術」從內容分析（語言特徵）、傳播模式、溯源分析等各面向，建構AI風險模型，透過人機協作幫助查核人員鎖定高風險、高影響力議題進行查核，以客觀數據精準選題，快速遏止不實訊息的擴散。

「去超商實聯制，與確診者同時間去，就會匡列隔離。」、「冠狀病毒會在喉嚨部位存活四天…儘量多喝溫開水及鹽巴或醋，就能消滅病毒。」當這些因疫情而起的謠言四起，一時之間民眾也難辨真假，在今(2021)年5月疫情謠言傳播量提升四到五倍，創新一波高峰。透過資策會與事實查核中心的合作，幫助查核中心迅速匯集將近一百五十萬則可疑訊息，當觀察到有傳言短時間提報次數暴增，即刻啟動查核作業，藉由多方查核，迅速消弭不實訊息之傳播。

除了輔助事實查核與澄清速度之外，該技術的研發也可應用於傳播行銷及資通訊服務領域，提供業者專家查證等多元服務，獲得R&D 100 Awards評審肯定，以「AI鑑識技術與台灣不實訊息聯防體系技術」勇奪美國R&D全球百大科技研發獎、與企業社會責任特殊貢獻獎。

「半導體自動化設備韌性智慧維護系統」入圍R&D 100 Awards 助製造業產品智慧化

台灣半導體整體營收逐年創新高，持續提升台灣精密元件相關產品出口量與產值，正是台灣製造業面臨的一大考驗，資策會地方創生服務處(創生處) 為協助業者穩定生產品質、擴張產能，研發「半導體自動化設備韌性智慧維護系統(RSMS)」，搭載了多種感測器，具備優異的設備異常預測與診斷功能，可隨時掌握機台加工產品健康狀況，再透過AI模型事先預警，降低非預期停機，提升產線生產效率。

除此之外，創生處中區產業中心王孝裕主任進一步說明，站邊即時維修決策功能也是系統的一大特色，研發團隊打造工業級知識引擎數據庫，建構並融合檢修文件與維修經驗事件知識，因此，當設備發生異常時，系統具備關鍵肇因診斷與故障排除機制，可解決出口至國外時，遠端維護維修瓶頸，提供工廠端的站邊即時維修決策服務；「半導體自動化設備韌性智慧維護系統」導入多家國內製造業者進行實證，成果優異，此次更獲得美國R&D 100全球百大科技研發獎入圍的肯定，未來亦將持續協助製造業產品智慧化升級。