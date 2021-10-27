國巨受惠於車用、工控、5G基礎建設 被動元件拉貨強勁

被動元件大廠國巨（2327）今（27）日在法說會上指出，目前受惠於車用、工控、5G基礎建設等，被動元件拉貨強勁，因此訂單出貨比（B/B ratio）仍持續大於1，其中，車用訂單能見度更是長達8-10月。

國巨表示，看好車用成長趨勢，今、明年資本支出也有相當程度比重布局車用被動元件產能，2022年首季的車用營收占比，有機會從現在的19%拉升至兩成左右。

國巨和鴻海（2317）兩大集團於去年9月宣布成立策略聯盟，要結合雙方資源，特別是關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，提升產業技術之附加價值與國際競爭力，提供客戶更優質的產品與服務，國巨直說，這是「雙贏」的局面；整體來看，鴻海布局電動車和車用領域，有助國巨集團在特殊品業績表現，對雙方來說是互蒙其利。

外資預期，隨著汽車的訂單恢復，國巨在汽車、電動車市場的能見度可望持續拉高，而國巨與鴻海集團的合作，也將因鴻海集團在電動車（EV）的營運目標，有中長期需求，推測國巨今、明年的獲利預估值來到46.5元、55.8元。