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5G與文化藝術跨界結合 中華電信在兩廳院打造5G專網

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

我國最高國際級藝術殿堂-國家兩廳院舉辦的2021秋天藝術節已經展開，今年兩廳院特別製作《神不在的小鎮》，將跨界結合5G科技，中華電信（2412）將以5G科技與文化藝術結合，創造劇作新視界，攜手廣達（2382）、啟碁（6285）、友訊（2332）、譁裕（3419）等台灣廠商將發表5G新型態展演成果，以兩廳院戶外藝文廣場與實驗劇場展現異地共演，提供多視角觀演與沉浸式劇場體驗，融合劇作藝術、5G科技與網路新媒體，打造兩廳院新型態文化科技應用示範場域。

「2021年秋天藝術節」-《神不在的小鎮》在文化部與經濟部指導下，由中華電信與資策會共同合作，運用5G企業專網虛實整合技術，10月30日將在國家兩廳院發表5G新型態展演成果，以兩廳院戶外藝文廣場與實驗劇場展現異地共演，提供多視角觀演與沉浸式劇場體驗，融合劇作藝術、5G科技與網路新媒體，打造兩廳院新型態文化科技應用示範場域，是大型5G專網整合應用實踐案例。

中華電信過去與經濟部技術處、資策會、工研院合作「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」推動國內5G產業，集結國內多家業者技術資源，在兩廳院場域進行5G專網整合應用淬鍊與實證。

中華電信表示，擁有國內3.5GHz及28GHz頻段最大頻譜優勢，除可結合多元頻段資源應用外，更首創於28GHz毫米波頻段採分頻不干擾之技術，整合3.5GHz頻段後，提供下、上行最高理論值4,000Mbps/900Mbps之速率，進行異地共演高速影像傳輸，以高品質5G企業專網實現科技與文化融合。

中華電信總經理郭水義表示，隨著5G時代來臨，中華電信持續以廣結盟理念與產業夥伴合作，推動文化與科技融合5G創新應用發展。很榮幸中華電信是「2021年秋天藝術節」-《神不在的小鎮》之重要合作夥伴，將於10月30日運用5G科技進行新型態劇作展演，展現科技與表演藝術跨域結合成果。

5G 中華電信 劇場

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