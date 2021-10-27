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模擬器商BlueStacks搶商機 推雲端手遊測試版平台

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
模擬器大廠BlueStacks近期正式推出BlueStacks X(BSX) 雲端手遊測試版。 圖片提供／BlueStacks
模擬器大廠BlueStacks近期正式推出BlueStacks X(BSX) 雲端手遊測試版。 圖片提供／BlueStacks

模擬器大廠BlueStacks近期正式推出BlueStacks X(BSX) 雲端手遊測試版，未來玩手遊也不需下載跟安裝，一鍵登入立即暢玩，享受暢快的手遊體驗，在家用PC玩，外出用手機玩，都在BSX上完成!最重要的是，BSX是全球目前唯一完全免費的雲端遊戲平台。

BSX是由BlueStacks與其同集團公司Now.gg合作開發，藉由混合雲技術使雲端將部分計算與圖形渲染需求轉載到端點，如此一來透過顯著的雲端成本降低就可以提供玩家享受免費的雲端服務。更棒的是對遊戲開發商來說，此項技術不需要另外再次整合調校，可直接透過能夠進行圖形運算的客戶端或瀏覽器來實現雲端運行，讓玩家不管使用甚麼樣的設備，都可以透過雲端串流享受到一樣的遊戲體驗。

除了跨設備之外，BSX是世界上第一個基於雲端技術的跨平台手機遊戲服務，適用於多種平台包括Windows 10 和11、Mac、iOS、Android、Chromebook和Raspberry Pi，甚至可以在一些智慧電視上的瀏覽器使用，打破原有的界線，打造同時可跨設備及跨平台的遊戲服務。

為了提供更全面且完整的服務，BlueStacks X 也將串連BlueStacks模擬器供用戶使用。近期許多包括天堂2M、二之國交錯世界及哈利波特等等大作都是使用64位元版本開發，造成玩家在使用模擬器玩遊戲時選擇版本的困擾，本次BSX也整合了原有的模擬器平台，推出了全自動智慧版本適配功能，讓玩家不再因選到錯誤版本而跳出遊戲，直接幫玩家導入最適配的版本下載及安裝，將大大提高開發商推廣遊戲的成功率，充分展示BlueStacks專注於提供遊戲開發商最佳推廣產品平台的技術與用心。對於資源有限的小型或獨立遊戲開發商而言，這也將是一個絕佳的全球推廣平台。

雲端服務 手遊 手機遊戲

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