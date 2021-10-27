元宇宙讓宏達電重返榮耀？ 網：豬在風口上也會飛

除了微軟、Nvidia等大廠投入元宇宙（Metaverse）領域，連臉書也宣布砸下數以十億計美金，全為投資旗下擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）實驗室，而宏達電在15日推出新的VR產品VIVE Flow後，股價在今（27）日也站上60元。對於宏達電能否搭上元宇宙列車重返榮耀，有網友表示「豬在風口上也會飛」。

早在2016年，宏達電董事長王雪紅便喊出「VR元年」，未料五年過去宏達電的VR產品沒有大爆發，反而靠著近期國外臉書、Nvidia、微軟等公司高呼「元宇宙」，讓宏達電搭上順風車。自15日發表最新VR產品VIVE Flow後，宏達電股價從34.5元一路漲到60元（截至27日），看準這波元宇宙商機，有網友在PTT發文表示「宏達電真的頗有機會重返榮耀」。

原PO表示，國外大廠紛紛投入人力的元宇宙領域，宏達電早早就開始布局，擁有高度技術能力是國內首屈一指的公司。雖然目前股價僅全盛時期的二十分之一，但原PO指出，宏達電新產品VIVE Flow問世，除了輕量化外更符合人體工學，加上後疫情時代朝虛擬互動化的機率很高，直言「元宇宙的商機無限」。對於宏達電未來走勢，他表示看好短期重回三位數，長期來看因為元宇宙加持，宏達電「真的頗有機會重返榮耀」。

對於宏達電重返榮耀一說，有人則持懷疑態度，他表示在遊戲應用上，宏達電VR產品雖然規格頂級，但價格卻不親民，反觀臉書的VR裝置Oculus價格親民、CP值高。他進一步指出，大多數消費者追求的可能是好玩的遊戲體驗、吸引人的原創內容等，VR裝置規格可能不是大眾最在乎的條件。

對於宏達電能否重返榮耀，他表示搭上這波元宇宙列車，宏達電可說是「豬在風口上也會飛」，但能從中獲取多少收益仍持保留態度。