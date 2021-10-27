吳田玉：日月光今年底將有27座無人工廠

日月光（3711）執行長吳田玉今（27）日指出，日月光自2011年開始著手進行數位化轉型、2016年啟動第一座無人工廠，這二年來全球疫情爆發也更加速台灣的半導體及日月光的數位化步調，吳田玉表示，今年底前日月光將有27座無人工廠，對未來的生產效率良率及營運都會有持續正向的幫助。

台灣半導體產業協會（TSIA）今日舉行年會，因應疫情仍持續採線上模式舉辦，包括日月光執行長吳田玉、台積電（2330）副總經理王英郎及聯發科技（2454）執行副總經理暨技術長周漁君等人參與探討「公司與企業數位轉型」論壇。

對於日月光近10幾年來的透過數位化轉型，讓生產廠走向自動化，吳田玉表示，這段期間是日月光在數位轉型做好打底的工作，2016年日月光有第一座無人化的自動工廠，今年底日月光將會有27座自動化的無人工廠，佔總產能10%，吳田玉強調，這是日月光打造自動化無人工廠的最重要的第一層金字塔，這個基礎在今年完成之後，未來將在這個基礎上持續向上堆疊，日月光透過數位化以自動化無人工廠生產的比重將持續提升。

此外，吳田玉也提到，這二年全球受到疫情衝擊，有二件對台灣非常的影響，第一是台灣在全球疫情的衝擊下，受到全世界認同台灣整體環境相對安全很多，因此這二年有非常多半導體公司在選擇在台灣「重投資」，這對台灣未來持續在全球半導體產業的發展非常重要。

第二是這二年來，由於轉單效應使得很多訂單都到台灣，而包括日月光在內的不少廠商也透過這波疫情推動，加快生產廠的數位化轉型，以日月光來說，我們就成功讓不少客戶理解，自動化生產需要更大量的訂單及產量來支撐，也讓客戶願意將更多訂單交給日月光，也順勢讓日月光這二年的數位化及自動化腳步較過去更為快速。