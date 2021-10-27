台積電王英郎：疫情加速半導體製造數位化

台積電（2330）營運/晶圓廠營運副總經理王英郎今日表示，半導體的製造這兩三年跟過去已不一樣，台積電的5奈米、7奈米等成功背後由AI幫了大忙，因為晶圓製造的挑戰與複雜度、生產排程與派工都已非人力能處理，比如每天產生800-一千萬派工令以及月產超過70億種組合等，而新冠疫情也加速半導體製造的數位化，促使最初台積5奈米量產產生高於7奈米的三大效益。

王英郎是在TSIA年會的公司與企業數位轉型論壇期間做上述表示。該場論壇主持人是台積電企業資訊技術副總經理暨資訊長林宏達並由行政院政務委員唐鳳、Google Taiwan前總經理簡立峰、 聯發科（2454）執行副總經理暨技術長周漁君、日月光半導體執行長吳田玉參與後續對談。

在專家對談詢問關於疫情帶來的數位效益，王英郎也說，5奈米剛要量產初期面臨疫情考驗，很多專家不能從歐美過來，一度讓我們很擔心，但人總是會找到出路，疫情加速製造的數位化，不只增加效率，也在製造上帶來三大效益。

王英郎說，三大效益包含更快速專家不須從海外到現場，比如EUV因為荷蘭工程師不能來台灣，也能運用HoloLence擴增實境技術協助遠距連線裝機，第二是機台安裝更標準一致、數位化也是個勤勞系統且不會出現失誤，結果來看5奈米的效率與良率也比7奈米更好，數位化AI的能力也遠超人腦，也刺激未來3-5年要做的事情提早開始。