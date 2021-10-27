全球首張！光寶獲海洋塑料含量驗證暨回收塑料性能認證

全球安全科學專家UL宣布光寶科技（2301）通過嚴格測試評估，成為全球首家同時取得UL ECVP 2809海洋塑料 (Ocean Plastic) 含量驗證暨UL 746D回收塑料黃卡性能認證的企業。

UL ECVP 2809標準旨在驗證產品中客戶所聲明的回收材料 (例如: 海洋塑料、ITE回收塑料等) 的含量，可展現產品來源的追溯性與透明度；而UL 746D標準則在確保所採用回收塑膠材質的性能表現及品質穩定度，需與全新塑膠材料相當，且取得UL認證後能直接導入相關產品的量產程序。

UL全球副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，光寶科技取得雙料的海洋塑料含量驗證及回收塑料性能認證，展現其對於永續回收利用及環境友善製造的重視。我們以科學為根基的測試評估專業，提供獨立第三方的認證，為光寶科技產品所導入的海洋塑料型號LGS-7505驗證回收溯源與含量聲明以及其性能表現，確認不僅符合安全要求，也具備環境永續性。

光寶科技總經理邱森彬表示，隨著公司持續成長，光寶科技立足台灣，本著責任生產以及地球公民的精神，從陸上減塑到海洋保育對光寶來說責無旁貸。

根據GPAP2021年度影響報告統計，預計到2040年，流入海洋的塑料流量將增加兩倍——但若立即採取行動，可以將此趨勢阻止80%以上。為呼應聯合國永續發展目標SDG第十四項「水下生命」(Life Below Water)，光寶科展開以保育海洋為核心的行動，包括推動海廢循環經濟、進行海洋環境公益行動倡議，以及運用核心本業技術落實海洋生態保育等。