MacBook Pro助攻 2022年Mini LED筆電出貨估達500萬台

蘋果日前推出新一代搭配Mini LED顯示器的14.2吋與16.2吋 MacBook Pro，持續搭載Mini LED背光源的新型顯示技術，由12.9吋iPad Pro延伸至MacBook Pro。根據TrendForce研究顯示，在蘋果新一代MacBook Pro搶攻高階市場的趨勢下，預估2022年搭載Mini LED背光的筆電出貨量將達500萬台，年成長率達213%。

值得注意的是，今年由於OLED供應商三星積極搶攻筆電市場，搭載OLED面板的筆電出貨有望達250~270萬台，市場滲透率約1.1%，在高階筆電市場直接與Mini LED競爭，導致非蘋陣營採用Mini LED一直受到壓抑，加上蘋果至第4季才推出MacBook Pro。TrendForce預估，2021年搭載Mini LED背光的筆電出貨量，將由原先預估240萬台下修至165萬台。

展望2022年，伴隨著蘋果在Mini LED背光顯示應用的持續加持下，未來將增加新的供應商，擴大Mini LED供應鏈以提升成本競爭力，預料非蘋果陣營同步受惠。

受惠廠商包含Mini LED晶片廠商富采、歐司朗；檢測分選廠商惠特（6706）、梭特、久元（6261）；打件廠商台表科（6278）、元豐新；PCB背板廠商臻鼎（4958）、健鼎（3044）、泰鼎（4927）；驅動IC廠商有譜瑞（4966）、德儀、聯詠（3034）、聚積（3527）；光源模組廠商瑞儀（6176）、業成GIS；OEM廠商廣達（2382）與富士康。

TrendForce表示，此次蘋果MacBook Pro的產品規劃上，打破以往MacBook Pro僅13.3吋入門款與16.2吋高階的市場定位，增加14.2吋作為蘋果MacBook的中階定位布局。價格方面，以去年發表的13.3吋和本次新發表的的14.2吋及16.2吋在相同硬碟容量量512GB的配備售價上相比，14.2吋售價剛好與13.3吋和16.2吋各價差500美元。

規格方面，除了CPU & GPU處理器效能的提升，顯示器的背光源也升級至Mini LED，在效能與顯示效果同步升級的情況下，可望弭平消費者對本次售價拉升的疑慮。

本次新發表的MacBook Pro兩種尺寸皆搭載Mini LED背光，預估背光源將採用8000~11000顆Mini LED，搭配背光分區介於2,000~2600區，將顯示對比度拉升至1,000,000:1；相比非蘋果陣營的Mini LED背光規格，主流規格約在240~512區，相形之下，蘋果在顯示的規格表現略勝一籌。