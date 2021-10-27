快訊

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

今本土確診+0！境外8例 自美國、印尼、菲律賓入境

宏碁加拿大電競電腦市佔第一 零售市場9月份報佳績

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）加拿大零售市場9月份交出亮眼成績單，電競電腦以29%市佔率拿下龍頭地位，其中電競筆電方面以41%市佔率遙遙領先業界各大品牌。除此之外，宏碁加拿大旗下筆記型電腦亦以27.5%拿下Windows及Chrome OS作業系統的零售市場市佔排行首位，締造加拿大市場的冠軍地位。

疫情趨緩帶動返工換機潮，同時贏來暑期銷售旺季，宏碁加拿大電競筆電第三季創造近三年的銷售新高，較上一季相比倍數成長，9月份消費性筆電及Chromebook產品亦見亮眼成績。10月份宏碁更是於全球發表會推出系列新品，包含電競、Chromebook、抗菌及環保系列筆電，用創新及創意新品滿足消費者在全新時代的想像，並持續耕耘電腦市場創造佳績。

電競筆電 宏碁 加拿大

延伸閱讀

加國議員投書加媒 籲加拿大敦促UNFCCC納台灣

宏碁智醫 登興櫃戰略新板

宏碁首款環保筆電Aspire Vero開賣 全面實踐環保永續

沙王儲被爆欲毒殺先王 前情報官：我也差點遇害

相關新聞

iPhone金屬機殼「它」做最多 鴻海「分身」為何大開斜槓跨生技業？

鴻海集團旗下鴻準精密在蘋果金屬機殼擁有高市占，也被認為是鴻海的「分身」，但日前一場股東臨時會之後，卻將觸角轉往生技醫療業發展，背後原因究竟為何？

賈伯斯17年前開始下單郭董 締造鴻海5兆霸業 台灣攻電動車仍不脫他的理念

鴻海（2317）去年發起的電動車技術平台MIH，希望打造出有如「電動車Android版」的公版平台，讓各家合作夥伴可以在共用的底盤平台上，自行以軟體打造出各具特色的產品，這個概念稱之為軟體定義汽車（software defined vehicle，SDV）。

輝達市值超越台積電 專家：元宇宙題材是關鍵

輝達股價大漲6.7%，市值攀高至6179.25億美元，一舉超越台積電。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，輝達搭上元宇宙...

哪些關鍵字有未來？蔡明忠點名：ESG、元宇宙、電動車

蔡明忠強調，行動通訊技術從4G到5G，看似蓬勃的時刻，台灣大哥大卻因競投頻譜、市場殺價競爭生態，而花上更多成本。「我們要花更多錢，但我們又有很大的期望，可能幾年後，我們就會融合科技和電信，有更多元化的應用」

宜科第2期標準廠房將完工 看好發展潛力招商說明會熱絡

宜蘭科學園區第一期標準廠房幾乎全部出租，第二期標準廠房預計下個月底完工，縣政府今天與竹科管理局舉辦招商說明會，吸引70幾...

半導體前景佳 會計師：亞太四強扮關鍵 朝三大趨勢發展

隨著全球環保意識升級，電動車需求激增，也帶動半導體市場，勤業眾信聯合會計師事務所預測，未來10年半導體市場發展將轉向「消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。