晶片缺貨的投資機會 法人：善用科技市值型ETF掌握趨勢

台股在電子新產品陸續發表下，中小型題材族群各自表現，指數站上月線。國泰投信說，美國與台灣多家重量級科技公司陸續揭露第3季財報，受到投資市場高度關注，也將牽動相關供應鏈與個股股價表現，並有望帶動台灣科技股表現，激勵台股攻萬七大關。

電動車產業亦受到市場關注，鴻海（2317）(2317)電動車接單再傳捷報，今年底將會新增一家美國車廠採用，鴻海大秀電動車肌肉，電源供應器大廠台達電（2308）也在上周參加台灣國際智慧移動展，展示台達電動車動力系統、車載電力管理系統、風扇與散熱管理、被動元件等完整解決方案，同時9月營收達273.45億元，創下單月新高，今年前三季累計營收亮眼，打破歷史紀錄。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，隨新興市場疫苗施打接近群體免疫，供應狀況將逐漸改善，庫存及超額預定(overbooking)等隱憂將逐漸明朗，屆時跌價或庫存疑慮可望緩和，不過，在5G、電動車等需求長期支撐下，半導體上游仍是供不應求狀態，看好半導體、晶圓代工、ABF 載板、電子零組件等。

蘇鼎宇說，台灣ABF載板供應商的應用領域較日韓更加多元，除了PC及伺服器外，還包括電信及網通領域，值得投資人關注，可透過定期定額布局涵蓋5G、電動車、半導體等相關概念的科技市值型ETF，除能夠一網打盡ABF載板三雄外，也能掌握半導體、電動車等產業趨勢。近期台股震盪加劇且長期投資價值浮現，可趁低檔加碼更多低成本的單位數，待利空消化，經濟回歸高成長態勢，便能微笑收穫。