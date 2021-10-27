西門子：加強Aprisa產品線 在台研發投資

西門子數位化工業軟體近期推出 Aprisa™ 實體設計解決方案的最新版本「Aprisa 21.R1」。西門子EDA副總裁，台灣暨東南亞區總經理林棨璇表示，將持續投資包括 Aprisa 在内的IC設計解決方案，從增強研發力量到加大渠道鋪設，協助客戶運用最領先技術在各先進節點上實現設計目標，進而促進台灣IC設計產業的發展。

Aprisa 21.R1版本在效能及技術上均取得了重大進展，能夠大幅改善執行時間並減少記憶體用量。對於客戶而言，這些進展將有助於其降低設計成本並縮短上市時間。

西門子一直致力於為電子設計自動化（EDA）客戶提供領先的實體設計積體電路（IC）解決方案，其中，Aprisa 產品線是用於設計先進 IC 佈局與繞線技術的領導者，能夠幫助客戶實現卓越質量，並提供完整的閘極級到 GDSII 架構的全功能模塊級實體建置工具。自 2020 年 12 月併購 Aprisa 產品組合以來，西門子大幅投資 Aprisa 技術，Aprisa 的研發團隊規模目前已擴大兩倍以上。作為 Aprisa 的重要目標市場之一，台灣亦十分注重該項技術研發，不僅建立多人研發團隊，並計劃持續新增研發人才，優化產品效能，因應IC領域不斷上漲的需求。

最新版本的 Aprisa IC 佈局與繞線軟體執行時間加快 2 倍，記憶體用量減少六成，並提供眾多新功能，可支援在6nm、5nm及4 nm等先進節點上的設計。西門子與領先的晶圓代工廠密切合作，支援Aprisa執行先進節點的設計工作。目前Aprisa 已通過6 nm製程的全面認證，在此之上，西門子已經實施所有必要的設計規則及功能，以便 Aprisa 可以支援 5 nm 與 4 nm 節點的設計，西門子正與全球領先的晶圓代工廠夥伴合作進行該方面的最終認證。

林棨璇表示，客戶正加速朝先進製程節點移轉，如何解決日益提升的複雜度是一項重要挑戰，隨著物聯網、5G、AI 等科技在台灣的不斷實現，這種複雜性則會進一步增加。西門子 EDA 始終將客戶需求放在第一位，我們將持續投資包括 Aprisa 在内的 IC 設計解決方案，從增強研發力量到加大渠道鋪設，真正協助客戶運用最領先技術在各先進節點上實現設計目標，進而促進台灣 IC 設計產業的發展。

西門子數位化工業軟體 Aprisa 產品系列部門總監 Inki Hong指出，有Aprisa 21.R1，客戶可以比以往更有效率地完成更大型、更複雜的設計。