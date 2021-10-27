哪些關鍵字有未來？蔡明忠點名：ESG、元宇宙、電動車

富邦集團今年成立60週年，由金融起家，經營涵蓋電信、零售、媒體、文娛等領域。董座蔡明忠首次作為台灣講者，登上Yahoo全球市場高峰會，分享後疫情經濟見解。

Yahoo Finance今年首次將「Yahoo全球市場高峰會」推展至亞洲，以「疫風前進」為主題，聚集亞洲頂尖企業領袖以及來自投資、科技和網路服務界的傑出講者，探討「後疫時代」下的未來新趨勢。

活動由Yahoo Finance總編輯Andy Serwer主持，與多位亞洲頂尖企業領袖展開獨家一對一訪談，當中包括第一位登上Yahoo全球市場高峰會的台灣講者－富邦集團董事長蔡明忠。

▼ 富邦集團董事長蔡明忠對談片段（1:01:10～1:35:33）

蔡明忠：未從4G受益

身兼台灣大哥大電信董事長的蔡明忠，當被問及未來經營方向時，他停頓數秒，嘴角上揚笑著說，「我經常告訴別人，電信業在90年代後期的發展相當有趣，我們看上去很注重於科技，普及率是0至100％，但那是2G的年代。」

蔡明忠指出，3G時代人們使用數據，為台灣大哥大帶來增長，4G時代則是行動通訊急劇成長帶動商業平台的行業發展，電信業變成了俗稱的「笨水管」，負責建構這些基礎設施讓大型用戶使用。

「但我們沒有因此受益！」蔡明忠強調，行動通訊技術從4G到5G，看似蓬勃的時刻，台灣大哥大卻因競投頻譜、市場殺價競爭生態，而花上更多成本。「我們要花更多錢，但我們又有很大的期望，可能幾年後，我們就會融合科技和電信，有更多元化的應用」

蔡明忠寄望的就是元宇宙。他樂觀地說，元宇宙其所有服務都需要電信商的網絡支持，以及邊緣運算、降低延遲等服務，因此未來也更希望更積極地參與其中。

談ESG、電動車，積極投注新科技

「我們知道汽車會走進電動時代，歐洲在2030年將禁售有內燃裝置的車輛。」

蔡明忠指出，富邦金控及人壽早前向美國石墨烯電池生產商Nanotech Energy投資6400萬美元，一來是為支持顛覆性的科技創新；二來是替企業跟個人找更多海外有潛力前景的投資機會。

他表示，台灣是低利率環境，市場與經濟體系相對小，且以出口為主，因此許多小型企業和投資人多以儲蓄或往海外理財，富邦金控希望藉此做為橋樑，讓投資人不僅是藉由金融商品套利，而是實際參與產業的發展。

蔡明忠也補充說，富邦人壽另外也藉由私人企業及基礎建設的投資，擴大資產管理範圍。

「在中國做生意等於向移動式靶心射箭」

富邦金控極早就西進中國，更擁有子行－富邦華一銀行。蔡明忠表示，當時嘗試開拓中國市場，是因為台灣金融服務市場已經飽和，看好有共同語言、文化優勢自然就去搶先機。

「然而，拓展業務過程中相當困難。面對複雜的政治情勢，不只中國，就連台灣也會扯後腿，阻止我們自由進出。」蔡明忠將中國對金融業務的監管法規比喻為「玻璃門」，進去知道才知道有很多道玻璃門，要如何在不破壞、不直接衝撞的情況下打開它們，成為一大課題。

為此，富邦金在中國業務的布局增長緩慢。然而，蔡明忠也舉例，摩根大通（JP Morgan）在中國才剛剛獲准拿到外資券商的獨資執照，但在他看來整整晚了20年。

做生意就像射箭一樣，在中國做生意，就等於在向一個移動式的靶心射箭。

蔡明忠認為，中國有獨特的市場運作方式，包括各式各樣的行業規條，如近期的私人教育、社交媒體、遊戲、甚至是娛樂事業，均有新的指引。

即便中國GDP增長比預期緩慢，但蔡明忠估計發展前景仍然看好。

他也強調，中國市場依然仍在增長，不應該放棄。必須要順應著這些規條找到自己的路，所以未來富邦在中國的發展目標，並不是朝向很大的市場占比，而是以最新的「共同富裕」為方向，替更多中小型企業提供服務。

「中國的內部政治、地緣政治，還有自己的社會問題，或許很多西方人無法理解，但他有自身維持社會穩定的運作方式。」蔡明忠看待共同富裕，從原本讓一部分人富起來，以他們的力量幫助窮人，到國家介入製造更多機會，都是因著中國獨特的黨政體系，在解決問題的方式。

他表示，需要尋求共識，讓所有人往一個方向前進。蔡明忠觀察，中國會有自己的問題挑戰，包括供應鏈阻礙等，這樣的作法（指共同富裕政策）會讓他們更減少依賴外來供應，未嘗不是百利而無一害。

（文 / 廖君雅 攝影 / 陳柏年 本文出自2021.10.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）