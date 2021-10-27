半導體前景佳 會計師：亞太四強扮關鍵 朝三大趨勢發展

隨著全球環保意識升級，電動車需求激增，也帶動半導體市場，勤業眾信聯合會計師事務所預測，未來10年半導體市場發展將轉向「消費端+企業端」雙驅動模式，在消費應用端，電動車與自駕車將成為驅動半導體需求的最重要因素，預計至2030年，每輛車的半導體價值將成長10倍，2020-2025營收年均複合成長率將達到14.3%。

勤業眾信發布「新常態下的曙光–亞太半導體起飛」報告，勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示， 在推動亞太半導體產業上游至下游發展方面，亞太區的半導體四強台灣、韓國、日本、中國大陸發揮至關重要的作用，日本企業在半導體材料領域的占比超過全球市場的一半；台灣和大陸主導全球半導體封測市場，台灣更是目前為止最大半導體代工地區，相較其他三個地區，保持相對較高的出口額。另一方面，政府支持也是半導體產業發展的主要推動力之一，包括稅收減免等資金和經濟刺激舉措，以及人才培養計畫，有效助力亞太半導體產業保持競爭力。

展望半導體三大產業發展趨勢，首先，半導體不斷提升的需求及在全球經濟中日益增強的重要性，使得半導體晶片成為重要戰略資產。全球半導體短缺和地緣政治局勢緊張的現狀，加強各地區對半導體供應鏈的審查，並促使彼此間爭奪半導體產業的領導權。

其中台灣企業已規畫至2025期間，在半導體投資超過3兆元，除了在晶片代工環節實力強勁之外，在上游的 IC 設計、中游的晶圓生產、下游的封裝和測試以及設備、材料全領域都有佈局。陳明煇指出，目前台灣半導體產業亦積極處理電、水和廢棄物問題，重塑其科技生態系統永續發展，發展綠色半導體供應鏈，有機會成為台灣未來的新競爭力。

其次，勤業眾信報告指出，AI的角色日益重要，並正在以「新興技術與需求和改進半導體的設計與製造過程」兩種方式影響半導體產業的發展。藉AI新興技術與需求為半導體產生新的市場機會，其應用從以智慧手機為主的消費性驅動，擴大至金融、醫療等產業的應用；第二種則是藉以大幅改進半導體的設計與製造過程。透過節約成本、縮短產品上市時間、提高企業運作效率以及產品品質，使半導體產業實現新的盈利成長機會。展望未來10年內，AI每年可以為半導體公司增加10億美元利潤。

陳明煇表示，半導體產業正面臨著巨大的AI人才缺口問題，AI領域的人才成為半導體公司發展的新動能，需求量急速增長，期望未來可透過政策和企業相互合作，及時調整人才策略以應對未來科技趨勢的發展。

最後，在低碳經濟理念與政策的驅動下，全球汽車產業正朝著「綠能化、智慧化、聯網化」三大方向催生新的變革，隨著電動車的發展，功率半導體與第三代半導體等需求將大幅增加，成為驅動半導體需求的重要因素；智慧化和網聯化也將刺激路面感測器和通訊半導體需求的成長。未來汽車半導體有望成為半導體產業內發展最快的領域，預計增速高達14.3%，年收入將從2020年的387億美元增加到2025年的755億美元。