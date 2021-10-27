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聯發科年底推出的新5G旗艦晶片 AI功能將大增四倍

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科今日發表未來天璣旗艦系列AI布局。圖/聯發科提供
聯發科今日發表未來天璣旗艦系列AI布局。圖/聯發科提供

聯發科（2454）新5G旗艦晶片預定年底發表，但聯發科率先透露，新一 5G手機旗艦晶片，AI人工智慧的功率將大增四倍，領先群雄，可強化拍照全景維持4K攝影畫質，及更優越夜拍效和玩遊戲的流暢度，並且達到業界最低功。

聯發科計算與人工智慧技術事業群總監吳驊今日在「發哥開講」系列第二場，分享聯發科在AI技術開發最新成果及應用。

吳驊指出 ，AI 多媒體是行動平台上的主流應用之一， 聯發科技 AI 處理器 APU 可充分發揮混合精度優勢，靈活運用整數精度與浮點精度運算，用高能效 AI 性能讓 AI 人臉偵測、AI 高動態範圍影像、 AI 雜訊抑制、AI 景深、AI 快門、AI 白平衡、AI 物體追蹤、AI 多人虛化、AI 串流影音畫質增強等多種 AI 拍照和影像應用成為可能。

吳驊並提出目前導入AI應用最主要的旗艦級手機在AI 方面的趨勢和挑戰，他說，通常手機在拍照、影片、串流影音、遊戲等高頻應用場景中，要衡量AI 計算能力最大值， APU有效算力才是真正AI運算的能力。

而且每瓦有效AI性能，才是提升使用者體驗與長時間穩定使用的關鍵，這是真正看得到用得到的指標，不是無法發揮的總算力(CPU+GPU+APU)。

他說，透過Burnout評測軟體，同時運行多個AI模型，模擬真實應用，聯發科技天璣1000系列大幅領先競爭對手，運算速度快且不發燙。

吳驊表示，聯發科以領先的APU處理器能效架構並搭配NeuroPilot，提供platform-aware工具鏈和優化的軟體層來提升有效 AI 算力，也就是充分結合硬體、軟體，將使導入年底發表的5G旗艦晶片，使AI功能大增四倍，可全面且深入的涵蓋拍照、錄影、顯示、遊戲等旗艦手機關鍵的應用場景，而且可平行導入包括電視、多媒體及雲端等其他產品領域，滿足終端更豐富的 AI 應用需求。

聯發科 手機 APU

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