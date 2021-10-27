台積電頒發2021年度 開放創新平台合作夥伴獎項

台積電今(27)日頒發 2021 年度開放創新平台(OIP)合作夥伴獎項，感謝11家電子設計自動化、矽智財、以及雲端聯盟合作夥伴的傑出貢獻與支持。

台積電年度 OIP 合作夥伴獎項表彰過去一年來 OIP 生態系統夥伴在實現下一世代設計方面追求卓越的貢獻，藉由齊力合作與努力，有效推動半導體產業的創新。

台積電於2021年開放創新平台論壇宣布得獎夥伴，此年度盛會集結了半導體設計生態夥伴與台積公司客戶，提供最佳的平台來討論最新的技術與設計解決方案，支援高效能運算、智慧型手機、車用電子、以及物聯網應用。

台積電設計暨技術平台副總經理及台積科技院士魯立忠表示，透過產業最全面、完 備且生氣蓬勃的設計生態系統，台積電與開放創新平台夥伴通力合 作，協助客戶設計下 一世代晶片，並且達到最佳結果。恭喜台積電年度OIP合作夥伴獎的所有得獎者，各位 合作夥伴的持續合作與努力讓台積電的技術發展能夠維持領先，同時協助客戶充分利用台積 公司先進技術於功耗、效能、面積方面大幅提升的優勢，加速產品差異化的創新。

台積電於2008年創建了開放創新平台，匯集客戶與夥伴的創新思考，降低設計門檻，為 半導體設計產業帶來最具時效的創新。台積公司重視每一位生態系統合作夥伴，與其攜手 提供採用台積公司最新技術並通過認證之解決方案與服務，以實現下一世代設計。榮獲OIP年度合作夥伴獎項的公司在設計、開發、以及技術實作方面皆達到最高的標準。

台積電2021 年度OIP合作夥伴得獎名單如下:

矽智財聯盟得獎夥伴

• 類比與混合訊號矽智財:Silicon Creations

• DSP 矽智財:益華電腦

• 嵌入式記憶體矽智財:eMemory Technology Inc. • 新興矽智財公司:proteanTecs Ltd.

• 高速 SerDes 矽智財:Alphawave IP

• 介面矽智財:新思科技

• 處理器矽智財:安謀國際

• 特殊製程矽智財:M31 Technology

電子設計自動化聯盟得獎夥伴

• 共同開發 4 奈米設計架構

o ANSYS

o 益華電腦

o Siemens EDA o 新思科技

• 共同開發 3DFabricTM 設計生產解決方案

o ANSYS

o 益華電腦

o Siemens EDA o 新思科技

雲端聯盟得獎夥伴

• 共同開發雲端生產解決方案 o 益華電腦

o 微軟

o Siemens EDA