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西門子Aprisa推出新版本 持續加強在台研發投資

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

西門子數位化工業軟體近期推出 Aprisa™ 實體設計解決方案的最新版本——Aprisa 21.R1。西門子表示，該版本在效能及技術均取得重大進展，能夠大幅改善執行時間並減少記憶體用量。對於客戶而言，這些進展將有助於其降低設計成本並縮短上市時間。

西門子一直致力於為電子設計自動化（EDA）客戶提供領先的實體設計積體電路（IC）解決方案，其中，Aprisa 產品線是用於設計先進 IC 佈局與繞線技術的領導者，能夠幫助客戶實現卓越質量，並提供完整的閘極級到 GDSII 架構的全功能模塊級實體建置工具。

自2020 年12月併購 Aprisa 產品組合以來，西門子大幅投資 Aprisa 技術，Aprisa 的研發團隊規模目前已擴大兩倍以上。作為 Aprisa 的重要目標市場之一，台灣亦十分注重該項技術研發，不僅建立多人研發團隊，並計劃持續新增研發人才，優化產品效能，因應 IC 領域不斷上漲的需求。

西門子 EDA 副總裁，台灣暨東南亞區總經理林棨璇表示，客戶正加速朝先進製程節點移轉，如何解決日益提升的複雜度是一項重要挑戰，隨著物聯網、5G、AI 等科技在台灣的不斷實現，這種複雜性則會進一步增加。

西門子 EDA 始終將客戶需求放在第一位，我們將持續投資包括 Aprisa 在内的 IC 設計解決方案，從增強研發力量到加大渠道鋪設，真正協助客戶運用最領先技術在各先進節點上實現設計目標，進而促進台灣IC設計產業的發展。

西門子

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