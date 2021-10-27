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解決疫苗荒 施振榮：台灣應扮演全球疫苗代工中心

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁集團創辦人施振榮應國際組織邀請開講時指出，台灣應借重過去ICT的經驗，建構「AI疫苗開發平台」並扮演「全球疫苗代工中心」（CDMO Center），解決全球目前疫苗供不應求的問題。他並呼籲，未來創投基金應投資在疫苗與防疫科技，為打造堅韌社會做出貢獻。

身為「堅韌社會再造委員會」（Reform for Resilience Commission）的國際委員，施振榮26日深夜以「創新與公共衛生」（Innovation and Public Health）為題開講。他曾在1989年對台灣願景提出建設台灣成為「科技島」（Hi-tech Island），如今台灣在高科技領域舉足輕重。2016年他再次提出，台灣未來的新願景就要成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation Island）。

施振榮表示，台灣在ICT產業的發展基礎上，目前已擁有世界領先及最完整的矽科技能量，包括晶圓代工、封裝測試、IC設計，台灣已成為「矽島」，未來應該在此基礎上，利用矽科技創新應用，在3C的物質文明外，進一步為人類精神文明做出貢獻，打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地。

他並指出，而「公共衛生」也是人類文明發展中很關鍵的一環，台灣經驗也可對世界做出貢獻。諸如台灣未來在疫苗的開發極具潛力，全球可透過台灣所建構的人工智慧（AI）平台來加速疫苗的開發，並委由台灣代工疫苗（CDMO），台灣可以扮演全世界的疫苗供應中心，滿足全世界對疫苗的需求。

施振榮並建議，國家衛生研究院在這兩大未來發展方向上，都可與民間企業攜手合作，透過技術轉移進一步加速推動及落實。

他也指出，目前宏碁已建構具高度整合性的AI疫苗開發平台，已可用於協助許多未來疫苗的開發，同時也已發展出先進的免疫模型，如能擴大應用，相信對於提升全人類的健康定能有所幫助。

施振榮表示，台灣已具備能量來扮演「全球疫苗代工中心」（CDMO Center）這個角色，解決全球目前疫苗供不應求的問題。

他以宏碁集團的經驗為例，在1990年，就與美國TI（Texas Instruments）公司合作，將DRAM技術轉移到雙方共同成立的德碁半導體（TI-Acer），在台灣生產DRAM，這在當時也是TI Group中生產良率最高且成本最低的，後來在2000年德碁合併到台積電（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company）。

此外，1996年宏碁成立達碁科技公司（Acer Display Technology），發展一段時間後商請IBM技術轉移，後來在2001年與聯友光電（UniPac Optoelectronics）合併為友達光電（AU Optronics Corporation，AUO），如今友達已是全球液晶面板的最重要的供應商之一。

施振榮表示，從台灣對全世界的貢獻來看，台灣如今在ICT的硬體裝置及晶片已對全世界的數位生活扮演不可或缺的角色，而台灣之所以能扮演好這個角色，在於台灣的製造業有著獨特的文化，包括速度、彈性、品質、成本等優勢，並受到客戶的信賴，長期建立起夥伴關係。

面對未來，施振榮也呼籲，對社會具有影響力的創投，為了打造一個堅韌的社會，未來創投也要將資金投資在諸如疫苗或防疫相關領域，以對社會做出更大的貢獻。

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