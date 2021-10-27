凌華攻車聯網 攜手生態系夥伴提供C-V2X解決方案

工業電腦廠凌華（6166）與生態系夥伴亞旭電腦、財團法人資訊工業策進會、聯嘉光電聯手開發一套完整蜂巢式車聯網 (C-V2X) 解決方案，將AI科技與相關應用與4G LTE/sub-6GHz 5G NR車載網路、和智慧交通號誌與訊號控制加以整合，為加速智慧交通系統 (ITS) 之科技創新和商業化奠定基礎，有助於未來改善道路安全和交通效率。

V2X車聯網技術乃為了連結車對車(V2V)、車對人(V2P)、車對道路設施 (V2I)、以及車對網路 (V2N)。802.11p Wi-Fi通訊協定為車聯網建立基礎，讓車主得以避免意外和交通堵塞。基於4G和5G行動通訊的C-V2X（蜂巢式車聯網）特性，其傳輸範圍較 DSRC（專用短距離通訊技術）為廣，且延遲性遠較DSRC為低，可進一步提供即時性的資料通訊，當結合車載智慧裝置時，可以加速智慧化的交通系統 (ITS) 之發展和L3以上等級自動駕駛功能。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處胡勝雄協理表示，我們對於可以和亞旭電腦、資策會、聯嘉光電等夥伴共同合作，建構並且測試這個先進的C-V2X解決方案深感振奮。我們在全球都看到發展蜂巢式車聯網的強大動能，因為這項科技可以實質改善道路安全、交通效率和物流革新，更重要的是，蜂巢式車聯網可以大幅加速自動駕駛之科技創新與商業化。

凌華指出，蜂巢式車聯網能否快速普及有賴產業參與者的廣泛合作，這就是凌華科技致力於建立一個廣納各界生態系統的主因。基於對重要開源技術團體的承諾，例如自動駕駛開源基金會 Autoware Foundation和開源機器人基金會Open Source Robotics Foundation，我們將持續針對蜂巢式車聯網、連網車輛以及自動駕駛的科技發展做出貢獻。

這項合作計畫利用凌華科技在開發部署強固式車載AI電腦、5G專網、5G邊緣伺服器、智慧邊緣基礎設施方面之深度專業知識，來解決即時性資料收集、資料通訊、資料處理所面臨的複雜科技挑戰。蜂巢式車聯網解決方案整合了凌華科技AVA-3510系列強固式車載AI電腦、亞旭的車載／道旁單元 (RSU/OBU)、資策會的AI應用系統（包括基於影像的AI車輛辨識、追蹤與警告科技），以及聯嘉光電的智慧交通燈號和交通訊號控制器。

目前全台灣已經有4個蜂巢式車聯網先導計畫正在進行，包含側鏈(sidelink) 和蜂巢式網路通訊。這些先導計畫目的是測試不同應用案例下，基於強化5G服務品質 (QoS)其可靠性、低延遲性和寬頻通訊品質。