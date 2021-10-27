快訊

張忠謀：英特爾CEO對台積很不客氣 我以其人之道還治其人之身

盧泰愚之死：南韓「民主軍頭」親切的血腥與榮光

期交所10月27日調整宏達電期貨及選擇權保證金比例

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
宏達電保證金調整（台灣期交所／提供）
宏達電保證金調整（台灣期交所／提供）

台灣期貨交易所今(27)日調高宏達電期貨契約(HCF)、宏達電選擇權契約(HCO)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

期交所說，這次調高是宏達電（2498）經證交所於10月25日公布為處置有價證券(處置期間為10月26日至11月10日)，期交所依規定調高宏達電期貨契約(HCF)、宏達電選擇權契約(HCO)所有月份保證金適用比例，自10月27日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，11月10日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

宏達電 台灣期貨交易所 期交所

延伸閱讀

宏達電期保證金調高

期貨商論壇／光磊期 盯5日線

期貨商論壇／永續期 逢低布局

宏達電、威盛 認購火

相關新聞

張忠謀：台積愈來愈重要 美推半導體在地難成功

半導體缺貨成為今年全球最重要議題，台積電創辦人張忠謀昨天出席台灣玉山科技協會二十周年晚宴，他表示，「目前看不到何時才會不...

張忠謀談半導體 缺貨看不到盡頭

台積電創辦人張忠謀昨（26）日表示，目前看不到半導體何時會不缺貨，但最終會緩解。兩年前他在台積電運動會時，就說過台積電是...

半導體大咖 看旺明年景氣

近期半導體產業後市出現雜音，不過晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁、利基型記憶體廠鈺創董事長盧超群昨（26）日同聲看旺半導體產...

聯發科Q3一天賺逾3億 連四季創高

聯發科昨（26）日舉行線上法說會，公布第3季大賺逾283億元，連四季創新高，換算一天賺逾3億元，每股純益17.92元；前...

鴻海攻自駕車 入股陸廠

鴻海昨（26）日代子公司富泰華工業（深圳）有限公司公告，取得奧特酷智能科技（南京）有限公司股權，投資金額為人民幣1億元（...

電動車 看好台灣軟硬通吃

台灣玉山科技協會昨天舉辦二十周年慶祝大會暨論壇，科技產業巨擘及「護國群山」齊聚一堂，鴻海科技集團董事長劉揚偉、宏碁集團創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。