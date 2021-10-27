張忠謀：世界已不是平的 半導體供應鏈在美不能逆轉

集微網消息，10月26日，台積電創辦人張忠謀指出，過去的全球化與自由貿易給世界帶來蓬勃發展，Thomas L. Friedman過去寫過「世界是平的」，但當前世界已不再是平的。他認爲，美國半導體供應鏈不完整，生産成本高，他認爲美國要推動半導體在地製造不可能會成功。



據台媒報導稱，張忠謀今晚在玉山科技協會20周年晚宴上發表了以「經營人的學習與成長」的專題演講，並在會後接受提問。

當被問及對美國積極推動半導體本地製造與英特爾有意擴大投資的看法時，張忠謀表示，美國過去半導體製造市佔率曾達42%，目前降至17%，美國政府積極推動半導體本地製造，希望讓半導體製造市佔率回升。他認爲，美國供應鏈不完整，且生産成本高，美國半導體本地製造不可能會成功。

至於英特爾積極鼓吹美國政府補貼以美國爲總部的半導體廠所造成的影響，張忠謀對此表示，英特爾的動機是瞄準美國政府的補貼，衹是這對亞洲，甚至是全世界的半導體廠都是挑戰。

談到台灣半導體産業的競爭力，張忠謀表示，台灣半導體非常有競爭力，不過營運要在台灣。