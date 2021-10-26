張忠謀最崇拜星巴克 商業模式不是賣咖啡而是...

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

半導體教父、台積電創辦人張忠謀今日表示，從商業模式來看，當初他最崇拜的商業模式是星巴克，星巴克把一杯咖啡從三四毛錢漲到兩塊五，商業模式來看客人並不是普通喝一杯三四毛錢咖啡就走，而是懂得享受生活的人。

張忠謀今日晚間出席玉山科技協會20周年晚宴並以「經營人的學習與成長」發表專題演講，期間舉例時做上述表示。

張忠謀也幽默說，「有別星巴克，至於像是Google與Facebook，我們不是他的客戶，我們一般人是他的工具，因為我們能幫它們賺到廣告費。」

張忠謀今日演講也首度曝光，當時創立台積電後，1998年9月7日就寫下關於公司經營的心法手稿。張忠謀說，如今可公開部分，這其中包含每年自費出錢對客戶每年調查、直接客戶回饋、財務表面、共享價值、共享市場、滿足客戶需求，每個客戶需求與優先順序是如何的衡量等，就當時台積電直接量化指標還包含成為最大的晶圓代工廠、2010年前達到100億美元的營收。

台積電 張忠謀 星巴克

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