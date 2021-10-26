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張忠謀：世界已不是平的 半導體供應鏈在美不能逆時鐘

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

半導體教父、台積電（2330）創辦人張忠謀今日表示，過去的全球化與自由貿易在世界帶來發達成長，Thomas L. Friedman過去寫過世界是平的，但當前世界已不再是平的，很多人說不安全，台灣、南韓不安全了，需要有一些產能在美國、擁有一些產能或就近擁有，但這會是一個挑戰。

張忠謀今日晚間出席玉山科技協會20周年晚宴並以「經營人的學習與成長」發表專題演講，並在會後接受聽眾提問。

面對聽眾提問各國爭相補助半導體在地製造，張忠謀說，如同他先前(在APEC領袖代表會後記者會)所說，這對全世界、甚至亞洲半導體廠甚至英特爾都會是挑戰，英特爾也必須擴張進而應對更多在地製造，當然有動機鼓勵美國政府補助，但絕對不夠的。

張忠謀也再次強調，我已經說過這樣的情況是不可能的，「不可能逆轉時鐘」，如果要再平衡、在美國建立供應鏈，花費上百億美元仍然會發現這是不完整且不可能，且更糟，還比現在有更高成本。

張忠謀也指出，這樣的情況會造說成甚麼結果？這是一個開始，美國希望提高美國半導體製造目前14%的比重，已看到美國祭出520億美元補助。

美國 張忠謀 半導體

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