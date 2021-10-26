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玉山科技協會論壇 半導體大咖提建言

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

台灣玉山科技協會於今（26）日舉行20周年慶祝大會暨論壇，多位半導體大咖出席，並提出對台灣半導體產業提出建言。

鈺創（5351）董事長盧超群、力積電（6770）董事長黃崇仁、國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、聯發科（2454）技術長周漁君、台積電（2330）業務開發資深副總張曉強、台大電機系教授陳良基等，均參與26日上午的第二場專題論壇，題目是全球半導體產學研發展趨勢暨台灣繼續承擔領袖之策略。

曹世綸表示，現在全球已經發現台灣半導體的優勢，不過台灣半導體業也面臨五大挑戰，包括要提高為國家級戰略、全球供應鏈也在重組，以及全球對台灣半導體業的看法、遊戲規則改變，還有當別人出招，被動回應等。但其實台灣半導體產業界應該要具備領導者思維，成為全球產業鏈值得信賴的夥伴，並以生態系的方式打群架，且化被動為主動，參與國際組織，塑造影響力，提出更高層次的合作大戰略，由多年前的技術落後者、追隨者，到領導者後，進而成為造局者。

聯發科技術長周漁君指出，現在產業是大者恆大局面，第一名可以活得滿不錯，第二名可以生存，企業成長最需要的是人才，現在普遍感受到人才的質量逐漸無法滿足公司需求，基於重賞之下必有勇夫，所以建議租稅政策上要改變，可讓企業提高誘因來吸引人才。

半導體 領導者 聯發科

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