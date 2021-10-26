快訊

多圖整理包／數位五倍券哪裡可查餘額？ 4大查詢管道一次看

世衛啟動「團體試驗疫苗」計畫 高端進入候選名單

談英特爾新CEO 張忠謀罕見爆料

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席玉山科技協會20周年晚宴並專題演講，罕見爆料了和現任英特爾CEO Pat Gelsinger的交往經歷。他幽默指出，「每個英特爾的CEO我都認識，包括這個傢伙」，態度雖然不客氣，不過他仍覺得對方是技術人才。

張忠謀說，「我認為技術出身要持續精進，在科技事業裡當CEO最好還是技術出身，現在英特爾忽然發現這個道理，現在的新CEO才今年2月上任半年多，是個技術人、沒念過大學，但是個技術人，雖然最近英特爾股價又不好，分析師降評等。」

張忠謀幽默指出，「五年以前這傢伙就有點不客氣，現在對TSMC也很不客氣喔，我也不過是以其人之道還其人之身」。

張忠謀也說，「2015年Pat Gelsinger他不在英特爾，他來看，是認為台積電發展得很好，他在VMware的時候來找我，說當時在英特爾從18歲做到48歲，離開英特爾後來看我，我接見他，先問他VMware是甚麼公司，15分鐘就解釋很清楚，我就覺得他是個人才。」

張忠謀也說，「雖然他說話偏激了一點，但我同意他，技術、科技事業看起來經營人應該要有技術出身，假如不是的話也要持續進步，假如是也要持續進步。」

英特爾 張忠謀 台積電

延伸閱讀

華爾街日報：新CEO上任後原CFO離職 英特爾也不例外

蘋果macOS新系統開放更新 裝置間協作共享更方便

台積電股價拉不起來 和到美、日設廠有關？專家：「這項」最值得關注

英特爾毛利率滑降 轉型面臨挑戰

相關新聞

張忠謀：台積電是地緣政治必爭之地 地位會更重要

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席台灣玉山科技協會20週年晚宴前受訪簡短指出，半導體目前看不到何時會不缺貨，但最終會...

電動車產業的未來 台灣應發揮優勢

台灣發展電動車有沒有能力？聯華電子榮譽副董事長宣明智一開始就表示，未來將是電動車世紀爭霸戰；車輛中心總經理王正健更認為，電動車的每一個零件都要加裝IC，這正是我們台灣的強項；總統府資政林信義也呼籲，大家要集中整合，標準化、系統化，趕快搶進這市場。

張忠謀：半導體缺貨看不到何時不缺 但終究緩解

半導體缺貨成為今年科技產業界最重要的議題，台積電創辦人張忠謀今晚指出，目前缺貨情況看不到什麼時候會不缺，但終究會緩解。

需求外的晶片暴增 代工價將繼續漲

力積電董事長黃崇仁預測，未來半導體價格仍會持續上漲，且一般汽車業界的缺口已經補得差不多，現在「高階晶片都有，缺的都是零碎的便宜晶片」，且在先前補齊晶片缺口的過程中，發現有中國工廠在大力收購晶片。

台灣全球百大科技研發獎 工研院三大技術獲獎

有研發界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards日前頒獎，在經濟部技術處科技專案支持下，工研院以「促...

鴻海董座劉揚偉：今年有望與印尼簽約打造EV生態系

鴻海董事長劉揚偉今日出席玉山科技20年慶祝大會論壇時指出，將採用BOL（Build Operator and Local...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。