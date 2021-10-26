談英特爾新CEO 張忠謀罕見爆料

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席玉山科技協會20周年晚宴並專題演講，罕見爆料了和現任英特爾CEO Pat Gelsinger的交往經歷。他幽默指出，「每個英特爾的CEO我都認識，包括這個傢伙」，態度雖然不客氣，不過他仍覺得對方是技術人才。

張忠謀說，「我認為技術出身要持續精進，在科技事業裡當CEO最好還是技術出身，現在英特爾忽然發現這個道理，現在的新CEO才今年2月上任半年多，是個技術人、沒念過大學，但是個技術人，雖然最近英特爾股價又不好，分析師降評等。」

張忠謀幽默指出，「五年以前這傢伙就有點不客氣，現在對TSMC也很不客氣喔，我也不過是以其人之道還其人之身」。

張忠謀也說，「2015年Pat Gelsinger他不在英特爾，他來看，是認為台積電發展得很好，他在VMware的時候來找我，說當時在英特爾從18歲做到48歲，離開英特爾後來看我，我接見他，先問他VMware是甚麼公司，15分鐘就解釋很清楚，我就覺得他是個人才。」

張忠謀也說，「雖然他說話偏激了一點，但我同意他，技術、科技事業看起來經營人應該要有技術出身，假如不是的話也要持續進步，假如是也要持續進步。」