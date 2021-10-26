電動車產業的未來 台灣應發揮優勢

台灣發展電動車有沒有能力？聯華電子榮譽副董事長宣明智一開始就表示，未來將是電動車世紀爭霸戰；車輛中心總經理王正健更認為，電動車的每一個零件都要加裝IC，這正是我們台灣的強項；總統府資政林信義也呼籲，大家要集中整合，標準化、系統化，趕快搶進這市場。

玉山科技20周年慶論壇，26日下午請到總統府資政林信義、聯華電子榮譽副董事長宣明智、工研院院長劉文雄、車輛中心總經理王正健等人，就「台灣電動車產業的未來」進行討論，由鴻海科技集團劉揚偉主持。與會人士均認為，台灣有優良的半導體當後盾，一定可以打進電動車市場。

行政院副院長沈榮津在討論會前表示，未來四年台灣要順著國際發展趨勢，超前部署，升級轉型，其中有三個機會，一是數位化、智慧化為台灣帶來新價值，二是電動化、綠能化為台灣帶來新產業，第三是半導體為台灣帶來新發展。

宣明智：世紀爭霸

聯華電子榮譽副董事長宣明智開宗明義就表示這將是一個電動車世紀爭霸戰，傳統油車即將變成電動車的世界，而電動車相關管理也會因地制宜，而有不同的方式呈現，很有可能因此出現行動辦公室、行動住宅。就像手機以前是通訊產品，現在是資訊產品；以前是春秋五霸、戰國七雄，未來電動車的市場，是五乘以七，市值絕對超過兩兆元。

宣明智表示：「台灣未來如何勝出，我也不知道，我也是瞎子摸象，大家一起摸，不參加就沒你的份，術業有專攻，快速學習，廣結善緣，殺價取量在這產業應該不存在。」

宣明智補充說，傳統車需要的半導體大約50種，電動車卻需要150種，台灣有半導體優勢，一定可辦得到。建議政府，與其鼓勵廠商不如獎勵廠商。

產業面建議

林信義指出，電動車已成為顯學，市場也很大，對台灣產業是一個機會，也充滿挑戰，他指出，台灣汽車業產值在2014年是2200億元，去年因為進口車的關係掉到1700多億元，今年回升1900餘億元，加上零組件出口約2000億元，估計總共超過4000億元。林信義提出建議，大家要集結整合，而不是單一。

車輛中心總經理王正健表示，電動車的每一個零件都要加裝IC，而這是我們台灣的強項，歐美發展電動車不會找中國，因為中美貿易戰雙方正在敵對，他們也不會找東南亞，因為技術不夠，更不會找日本或是韓國，因為他們都有自己車廠，顧忌 knowhow會洩漏，所以這是我們最有機會的地方。

政策面建議

工研院院長劉文雄建議政府，應結合零組件出口商，因為他們和世界車廠都有第一線連結，雖然他們目前賣的是塑膠和金屬，但將來可以賣電動車相關零件。我們可以此打入電車市場，政府應鼓勵並加速，將半導體和汽車供應商聯結，工研院會積極推動。

至於充電樁部分，美國車商都說「要在每個地方都有充電樁，才能賣我的車子。」 台灣若要推動電車，最好有一個充電樁標準，台灣不大，開車只有四五鐘頭， 不能像竹子亂種，應思考交通和電網的結合。

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