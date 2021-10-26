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兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

童子賢：2021的冬天會比2020冬天樂觀

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

和碩董事長童子賢今天表示，今年遇到的難題看起來是「關關難過關關過」，對於第四季，他比較擔心的是，市場先前拼命拉貨，後面狀況如何？現在還很難預測；尤其，疫情為世界各國都帶來不確定性，如果中國疫情起來，影響的會是生產，如果歐美疫情起來，影響的就是消費。

不過，童子賢認為，「2021年的冬天會比2020年的冬天要樂觀」，樂觀看待全球疫苗注射進度、煤炭對發電影響的狀況。

童子賢表示，中國限電對於和碩本身沒有太大影響，但有時候關鍵零組件已經到貨99%，就差1、2個關鍵零組件就卡住，很顯然地，供應鏈上下游彼此需要，一個卡住了就不能動。今年產業既要維持順暢，又要維持出口動能、經濟維持不墜，疫情已經相當辛苦，但又遇到能源問題，這些問題必須一個一個克服，所幸，9月營運過關，10月營運上大致上也會四平八穩。

疫情 童子賢

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