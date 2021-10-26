張忠謀：台積電是地緣政治必爭之地 地位會更重要

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席台灣玉山科技協會20週年晚宴前受訪簡短指出，半導體目前看不到何時會不缺貨，但最終會緩解。

張忠謀今日也重申，兩年前他在台積電運動會時，就說過台積電是兵家必爭之地，現在看來依舊如此，且會越來越重要。

【中央社26日電】

台積電創辦人張忠謀2年前於台積電運動會時表示，台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地。他今天說，現在這情況依然不變，台積電的地位會越來越重要。

張忠謀今天晚上出席台灣玉山科技20週年慶祝大會暨論壇，演講「經營人的學習與成長」。他在受訪時表示，台積電現在還是地緣政治的兵家必爭之地，且台積電的地位會越來越重要。

至於半導體缺貨情況，張忠謀表示，半導體缺貨情況嚴重，不知會缺到何時，不過他認為半導體缺貨情況最終會緩解。