需求外的晶片暴增 代工價將繼續漲

力積電董事長黃崇仁預測，未來半導體價格仍會持續上漲，且一般汽車業界的缺口已經補得差不多，現在「高階晶片都有，缺的都是零碎的便宜晶片」，且在先前補齊晶片缺口的過程中，發現有中國工廠在大力收購晶片。

台灣玉山科技協會 26 日召開 20 週年大會，黃崇仁說，其實目前一般汽車的晶片缺口已經補上，但過程中中國的工廠拚命在收購晶片，目前原因不明，但造成現在所謂晶片缺口的，主要是在電動車、AI 等較高階的車款，這些需求原本就不在半導體供應廠供應鏈或預測範圍內。

其他少數汽車無法交貨，缺的也主要是比較低階、一般的晶片。黃崇仁說，這類晶片「本來就沒有產能存在」，也因此美國總統拜登即使著急地召開多次白宮會議也沒能解決相關問題，而未來面對 2050 汽車全面零碳排的目標，「這又是另一個需求的開始，減碳對產業供給來說是非常嚴重的問題。」

就目前業界生態來說，黃崇仁指出，AI、自駕系統等設備都需要晶片供給，但汽車業從未與半導體業溝通需要多少，目前遇到的狀況是「最貴的都有，現在問題是便宜的晶片沒有」，例如用於電源控制的 40 奈米晶片，「連大陸都不要做這塊」，大家搶著做 28 奈米以下的晶片，若要為此需求設廠，也將是一筆大投資。

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