台積電推出5奈米強化版N4P製程 擴大先進技術領先地位

台積電（2330）今(26)日宣布推出N4P製程技術，成為5奈米技術平台之中的效能強化版本，並且加入業界最先進且最廣泛的先進製程技術家族，目前客戶已導入產品設計，預定明年下半年完成產品設計定案（tap out）。

台積電表示，藉由5奈米家（N5、N4及N4P）及3奈米製程，提供多樣且強大的技術組合選擇，協助客戶實現產品的功耗、效能、面積、以及成本優勢，並擴大在先進製程技術領先地位。

台積電表示，做為台積公司5奈米家族的第三個主要強化版本，N4P的效能較原先的N5增快11%，也較N4增快6%。相較於N5，N4P的功耗效率提升22%，電晶體密度增加6%。同時，N4P藉由減少光罩層數來降低製程複雜度且改善晶片的生產週期。N4P展現了台積公司持續追求及投資提升製程技術的成果。

台積電表示，客戶往往投入寶貴的資源來為其產品開發新的矽智財、架構、以及其他創新方法。N4P製程技術設計可將基於5奈米製程的產品輕鬆移轉，讓客戶能夠更加 善用既有資源，並且為其N5產品提供更快更節能的下一世代產品。

台積電完備的設計生態系統將提N4P良好的矽智財與電子設計自動化支援，本 公司與開放創新平台夥伴協助加速產品開發週期，採用N4P技術生產的首批產品預計於2022年下半年完成產品設計定案。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，N4P的推出，強化了台積電的先進邏輯半導體技術組合，其中的每項技術皆具備獨特的效能、功耗效率、以及成本優勢。

他進一步指出，經過優化的N4P可提供高效能運算(HPC)與行動裝置應用一個更強化且先進的技術平台。藉由 N5、N4、N3、以及這些先進技術的所有強化版本，客戶將擁有最大的靈活性與最佳技術組合選擇，來支援其產品。