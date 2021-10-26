宏碁智醫攻東南亞 明年上半年可望取得新醫材許可證

宏碁（2353）集團旗下「小金虎」人工智慧醫療公司宏碁智醫（Acer Medical）以生技醫療業類別申請，將於明（27）日登錄興櫃戰略新板交易，今（26）日舉行法說會，總經理許銀雄表示，東南亞市場目前已拿到三個國家許可證，預計明年上半年有機會取得新的許可證。

宏碁智醫將於明日登錄興櫃戰略新板交易，股票代號（6857），發行普通股12,000,000股，每股面額新臺幣10元。從財報來看，宏碁智醫2019年每股虧損（EPS）1.13元，2020年虧損2.38元，截至今年上半年虧損1.22元。

對於智醫何時轉虧為盈，許銀雄指出，醫療產業發展時間較長，因此看智醫不應該看當下是否虧損，是要看投資是否有持續在做，宏碁下半年開始有營收進來，大約100萬元，到今年前三季已達470萬，預計隨著新產品線上市，營收將持續向上。

展望未來，宏碁智醫目標強化產品線及拓展市場雙線並行，除了主要產品線眼睛疾病相關AI產品外，宏碁也計畫未來三年投入針對老年性黃斑病變、青光眼、近視黃斑部病變等應用。此外，宏碁也計畫拓展非眼科產品線，惟目前尚未公布。

對於拓展海外市場進度，許銀雄指出，目前宏碁智醫產品拿到泰國、印尼及菲律賓許可證，但因目前仍有新冠疫情，較難預計何時拿到新的許可，但預計明年上半年將有成果。

宏碁智醫成立於2018年，專注於運用人工智慧及大數據分析技術，與醫學中心及國際醫療產業進行跨領域合作，專注研發一系列人工智慧輔助診斷軟體和智慧醫療end-to-end平台。

宏碁智醫旗下VeriSee DR（智視康）是全國第一個取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）所核發的人工智慧眼科醫療器材許可證，協助診斷糖尿病視網膜病變（Diabetic Retinopathy, DR），目前人工智慧輔助判讀結果與眼科專科醫師相似，已高達93%準確度，並能有效縮短檢測時間，現更成功導入11家醫學中心與數十家各級醫療院所，並陸續取得泰國、印尼及菲律賓醫材許可證，成功將產品落地醫療照護場域，並推廣到國際市場。

宏碁智醫目前與多家醫學中心、國際藥廠、國際醫療器材廠商和研究機構簽訂合作協議，是少數具備完整智慧醫療技術開發能力，如技術商品化、臨床試驗、醫材認證、產品導入與落地等核心能力。

目前，宏碁智醫產品導入超過50間醫療院所，有超過15個合作夥伴，累計服務人數超過6.3萬人。