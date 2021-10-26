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日月光封裝技術研究論壇 今舉行產業研究成果發表

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體產業蓬勃發展，日月光（3711）為企業場域導入5G、AIoT應用的創新活水，為促進產業升級，高雄廠自2012年起陸續推動封裝產學技術合作，與大專院校建立產學合作。日月光今（26）日與國立中山大學、國立成功大學舉辦「第九屆封裝技術研究成果發表會」，邀請產業、學界代表共同參與，9件成果透過專題簡報、產學實踐經驗的分享，促進學研成果商業化，為半導體產業創造新猷。

日月光第九屆封裝技術研究成果發表會邀請到國立中山大學工學院邱逸仁副院長、國立成功大學工學院羅裕龍副院長、日月光集團洪松井資深副總經理等人出席。

日月光資深副總洪松井表示，中山大學、成功大學在產學具體合作與技術開發成果斐然，對學生而言，透過專案與業界互動討論，接軌就業職場，提早了解市場需求，參與的同學們在就學期間就能投入社會實踐，擴大青年視野，及早依照志趣發展職涯，由於日月光封裝產學研究成效卓著，由學界優秀人才以深厚基礎理論結合長期實務研究，促進封裝流程的變革，站上工業4.0的浪潮。

此外，近幾年來全球資通訊發展快速，日月光在毫米波封裝天線設計應用於自駕車用雷達，提升感測距離與精準度，強化緊急事故的預警，以及道路使用的安全性。光纖對位耦光的技術解決信用卡、健康數據等龐大雲端資料的即時上傳需求，智慧化的產學合作為數位經濟帶來新動能，創造新藍海商機。

日月光 中山大學 半導體

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