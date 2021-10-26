宜鼎攻自駕車載市場 發布全球首款極寬溫DRAM模組

近來全球DRAM新品持續在容量、頻寬及速度上力求突破，但卻始終不見耐受溫度向上提升，對此宜鼎國際（5289）正式推出全球首款「Ultra Temperature」極寬溫DDR4記憶體模組，將過往工業級寬溫標準一舉推升至125℃，成為全球第一款超越工業寬溫的記憶體模組，並鎖定高階自駕車載市場、無風扇嵌入式電腦、關鍵任務及航太等應用領域。

過往工控記憶體模組多支援-40℃~85℃寬溫，然而85℃的耐受溫度，已逐漸無法滿足所有進階工業級應用，像是長時間高溫曝曬並持續運轉的自駕車載系統，便在溫度散熱上面臨嚴峻考驗。宜鼎國際以-40℃~125℃極寬溫新品鎖定全球Level 2以上自駕車載市場，幫助現代化自駕車輛以及各式嚴苛應用環境，有效對抗極端的室外高、低溫差，並克服車內電子設備高速演算所產生的大量熱能，讓自動跟車、車道偏離警示等先進車用科技，都能穩定運行並同時兼顧行車安全性。

此外，許多工業電腦已開始採行無風扇設計，雖然整體設備更輕巧，卻也加深機體散熱難度。而關鍵任務與航太設備在高速運行中所產生的龐大熱能，也不斷挑戰記憶體模組的高溫耐受極限。宜鼎全新Ultra Temperature系列能使記憶體模組在高溫、狹小的設備空間內維持穩定運作；而就客戶而言，也能更輕鬆地面對嚴苛的高溫環境，無須耗費龐大資源重新進行機構設計、改善散熱問題。

宜鼎Ultra Temperature系列兼具高速、極寬溫與強固特性，堅持使用通過國際汽車電子協會AEC-Q200車電零組件可靠度驗證的車規原廠IC及車用零組件，更設身處地為客戶進行各式嚴苛使用環境的效能驗證，以提供最高品質的極寬溫新品。透過摔落測試（ISTA-1A）確保運輸過程的碰撞耐受度、藉由超過百次的金手指插拔測試及扳彎測試確保記憶體耐用度，並通過符合美國國安標準的溫度衝擊與抗震測試。