鴻海董座劉揚偉：今年有望與印尼簽約打造EV生態系

鴻海董事長劉揚偉今日出席玉山科技20年慶祝大會論壇時指出，將採用BOL（Build Operator and Localize）新合作模式，與印尼政府、當地廠商合作。

劉揚偉指出，與印尼的合作範圍不只發展電池，而是整個電動車（EV）生態系，「希望在印尼打造一個完整的電動車生態系，讓印尼政府寶貴的礦產資源，可以轉換成電動車龐大產業。這個大概是我們現在跟印尼政府所談的新合作模式。」鴻海今年有望與印尼簽約，而發展的電動車生態系，從兩輪到四輪都會有。

對於鴻海登高一呼組成的MIH電動車平台，劉揚偉說，截至今日為止，MIH會員數已經來到2040個，「會員數不會是我們追求的目標，但希望透過努力，讓我們會員能有更多的出海口，帶給會員更多價值跟生意的機會，才是我們的目標。」而鴻海過去在美國市場耕耘最久，今年底前，美國車廠很有機會與鴻海合作，採用鴻海所設計的電動原型車設計。

至於中國近來的限電政策是否會對鴻海帶來影響？劉揚偉回應，鴻海所受的影響非常小，而中國限電政策也在做適當修正，陸續會看到一些政策出來，他預測，「限電政策的影響層面，不會像大家想像的那麼大。」