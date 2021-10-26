力成第3季獲利再創新高 前三季每股賺8.29元

封測大廠力成（6239）今（26）日召開法說會並公布第3季財報，其中，第3季稅後純益24.71億元再創新高，季增10.96％、年增達52.34％，單季每股稅後純益（EPS）3.2元，也創13年半高點，董事長蔡篤恭表示，力成營運和獲利都有非常好的表現，明年在新產能及高階產品為成長動力的帶動下，對明年營運持樂觀看法。

力成第3季營收223.2億元，季增8.2%，年增17.9%，毛利率23.8%，季增0.4個百分點，年增4.4個百分點，第3季稅後純益24.71億元，較上季增加11.1%，也較去年同期增加52.3%，單季每股稅後純益為3.2 元。

力成累計今年前三季營收613.71億元，年增7.4%，毛利率22.9%，年增3.4個百分點，營益率17.3%，年增3.4個百分點；前三季稅後純益64.02億元，較去年同期增加28%，今年前三季每股稅後純益為8.29 元。

對於第3季的營運成長，力成財務長曾炫章表示，主要來自邏輯業務，無論是力成及超豐表現都相當好，且記憶體業務表現也很不錯，其中DRAM又比NAND Flash好，NAND Flash主要是受到缺料影響，但在和供應商協調之後，後市可望改善，另外，毛利率提升則主要受惠稼動率提升及產品組合改善。

對於第4季的營運，總經理呂肇祥表示，第4季營收會比第3季好，單季獲利來看，至少會跟第3季持平，以產業淡旺季循環來看，今年第4季還算不錯。