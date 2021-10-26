快訊

千元幸運兒就是你？i原券第三波「2組尾數」開出

竹東少女性侵焚屍案 主嫌林春雄服刑心臟停止送醫仍猝死

力成第3季獲利再創新高 前三季每股賺8.29元

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

封測大廠力成（6239）今（26）日召開法說會並公布第3季財報，其中，第3季稅後純益24.71億元再創新高，季增10.96％、年增達52.34％，單季每股稅後純益（EPS）3.2元，也創13年半高點，董事長蔡篤恭表示，力成營運和獲利都有非常好的表現，明年在新產能及高階產品為成長動力的帶動下，對明年營運持樂觀看法。

力成第3季營收223.2億元，季增8.2%，年增17.9%，毛利率23.8%，季增0.4個百分點，年增4.4個百分點，第3季稅後純益24.71億元，較上季增加11.1%，也較去年同期增加52.3%，單季每股稅後純益為3.2 元。

力成累計今年前三季營收613.71億元，年增7.4%，毛利率22.9%，年增3.4個百分點，營益率17.3%，年增3.4個百分點；前三季稅後純益64.02億元，較去年同期增加28%，今年前三季每股稅後純益為8.29 元。

對於第3季的營運成長，力成財務長曾炫章表示，主要來自邏輯業務，無論是力成及超豐表現都相當好，且記憶體業務表現也很不錯，其中DRAM又比NAND Flash好，NAND Flash主要是受到缺料影響，但在和供應商協調之後，後市可望改善，另外，毛利率提升則主要受惠稼動率提升及產品組合改善。

對於第4季的營運，總經理呂肇祥表示，第4季營收會比第3季好，單季獲利來看，至少會跟第3季持平，以產業淡旺季循環來看，今年第4季還算不錯。

力成 毛利率

延伸閱讀

美光桃園廠受地震沖擊 分析師：DRAM價反彈或早於預期

玉山科技論壇／鈺創董事長看記憶體產業：明年Q1或Q2可能又「缺」了

海力士Q3銷售創高 台廠：符合市況看明年展望仍正向

力成上月每股賺0.69元

相關新聞

宏達電遭列處置股票 連續三次及當日沖銷達標準

宏達電（2498）連續三個營業日及當日沖銷量百分比達證交所公布注意交易資訊標準，自10月26日起至11月10日(12個營...

聯發科第3季營收、獲利 雙創歷史新高

手機晶片大廠聯發科（2454）於今（26）日舉行法說會，公布第3季營收與獲利雙創歷史新高，每股純益為17.92元。

大立光 上半年配息31元

大立光昨（25）日宣布，董事會通過今年上半年盈餘每股擬配發31元現金股利，以上半年每股純益61.69元估算，配發率50....

愛普 上月每股純益1.07元

記憶體設計廠愛普昨（25）日公告自結9月稅前盈餘1.91億元，年增14倍，稅後純益1.58億元，年增8.78倍，每股純益...

力成上月每股賺0.69元

記憶體封測廠力成（6239）昨（25）公布9月稅後純益5.37億元，年減6.6%，每股純益0.69元。

全訊國防訂單滿手

功率放大器（PA）廠全訊（5222）昨（25）日興櫃轉上市，董事長張全生指出，全訊專攻國內軍用市場，目前尚有25億元訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。