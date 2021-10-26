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聯發科法說會 七大重點一次掌握

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。 聯合報系資料照片
聯發科。 聯合報系資料照片

手機晶片大廠聯發科（2454）於今（26）日舉行法說會，釋出不少樂觀訊息，除了公布第3季亮眼財報，也揭露對於第4季的展望，甚至提到明年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年。

以下整理聯發科法說會中提到的七大重點，供讀者快速掌握法說會關鍵訊息。

1.第3季財報

聯發科第3季合併營收為1,310.74億元，連三季登上歷史高峰，季增4.3％、年增34.7％，毛利率季增0.5個百分點，年增2.5個百分點，獲利為283.61億元，連四季創歷史新高，季增2.8％、年增1.12倍，每股純益為17.92元。

2.第4季展望

展望第4季，以美元對新台幣匯率1比28計算，聯發科第4季營收預估落在1,206億至1,311億元之間，與前一季相比，約持平到下降8%，與去年相比，則增加25%到36%。

3.今年營運表現

以第4季營收預估的中位數來計算，預期聯發科今年營收將較去年成長 52%，毛利率也將達到46.4%，兩者皆優於該公司先前提到營收成長將超過45%，毛利率達46%的看法。

4.明年展望

聯發科執行長蔡力行表示，相信透過持續技術投資，該公司的全球競爭力將會更加堅強。過去這幾年累積的優勢將在2022年繼續展現，明年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年。

蔡力行說，聯發科強勁營收成長及毛利率提升的好表現不僅限於2021年。基於目前對2021年的看法，公司營收自2018年成長了106%，毛利率提升7.4個百分點。這都是持續投資在技術、高競爭力且具綜效產品組合的成果，也展現了公司在激烈全球競爭中的高度競爭力，並能更有韌性地面對區域性的波動。

5.市占成長

蔡力行提到，聯發科現今已是全球最大的智慧型手機系統單晶片製造商，在全球各區域的市占率持續提升，除了在各新興市場擁有領先市占，今年在北美的安卓智慧型手機市占率也將突破35%。

6.明年5G拓展

在智慧型手機業務方面，蔡力行指出，該公司進入旗艦市場，持續擴展5G全球布局，預期明年的5G出貨量及平均單價可望皆持續提升。旗艦市場對聯發科是個嶄新市場，非常有信心將能在這個重要市場中提升市占率。聯發科採用4奈米製程的首款旗艦產品，受到客戶高度肯定，所有主要的中國大陸品牌皆已採用聯發科5G旗艦晶片，預計今年底開始營收貢獻，並於明年第1季放量，未來將推出更多旗艦級產品進一步拓展市場。

7.5G市場狀況

蔡力行認為，隨著5G推出邁入第三年，5G產品被更廣泛採用，今年全球5G滲透率約為35%至40%，預期明年將超過50%。

聯發科 營收

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