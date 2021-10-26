鴻海三款電動車 美國車廠可能率先採用

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（26）日表示，鴻海在科技日推出的三款電動車（包括C級距、E級距與電動巴士）在今年底之前，美國車廠有可能會採用，主要是鴻海之前耕耘美國電動車市場比較早，因此，可能率先在美國市場看到。

玉山科技論壇今天舉行，劉揚偉是在會後接受訪問時，做出以上表示。

至於鴻海與印尼的合作？劉揚偉說，鴻海與印尼也是採用營運本地化的模式（BOL），來跟印尼政府與當地廠商合作，雙方合作的不是只有電池，而是整個生態系統，透過生態系統的合作，在印尼打造完成電動車生態系，把印尼寶貴的礦場資源，轉化成電動車產業。他強調，雙方很快會有具體合作，合約簽署，很快會發生，應該是今年。