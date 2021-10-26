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鴻海三款電動車 美國車廠可能率先採用

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（26）日表示，鴻海在科技日推出的三款電動車（包括C級距、E級距與電動巴士）在今年底之前，美國車廠有可能會採用，主要是鴻海之前耕耘美國電動車市場比較早，因此，可能率先在美國市場看到。

玉山科技論壇今天舉行，劉揚偉是在會後接受訪問時，做出以上表示。

至於鴻海與印尼的合作？劉揚偉說，鴻海與印尼也是採用營運本地化的模式（BOL），來跟印尼政府與當地廠商合作，雙方合作的不是只有電池，而是整個生態系統，透過生態系統的合作，在印尼打造完成電動車生態系，把印尼寶貴的礦場資源，轉化成電動車產業。他強調，雙方很快會有具體合作，合約簽署，很快會發生，應該是今年。

至於有人認為，MIH聯盟，供應鏈廠商不夠多？劉揚偉說，MIH聯盟是自願的，希望透過我們的努力，讓會員有更多出海口，創造更多生意，更多價值，至於會員多寡，今天為止，2040個左右，不算少，個數不是我們追求的目標，我們希望帶給會員更多價值，更多生意的機會。

鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海 印尼 劉揚偉

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