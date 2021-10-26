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威剛旗下XPG推出LANCER系列DDR5電競記憶體模組

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌XPG，專為電競高手、科技玩家與超頻達人量身打造高效能的電競產品。XPG於今（26）日宣布推出LANCER系列DDR5電競記憶體模組，LANCER系列為XPG推出的首款 DDR5電競記憶體模組，速度高達5200MT/s，一舉突破 DDR4 的速度瓶頸，讓玩家感受到全新世代的極速快感。除此之外，內建 PMIC (電源管理晶片) 與 ECC (校正錯誤碼) 等新技術，讓 LANCER 系列 DDR5 電競記憶體可更快也更穩定的運作。

XPG LANCER 開啟 DDR5 電競記憶體模組的新時代，頻率速度達 5200 MT/s，打破以往 DDR4 電競記憶體模組難以突破的頻率速度，並新增 PMIC 晶片使LANCER DDR5 記憶體具有更快更穩的電力供應。同時，XPG LANCER DDR5記憶體顆粒內建自動 ECC 功能，讓電腦 CPU 無須另外耗費運算資源進行額外的錯誤修正，大大減輕 CPU 的負擔。

除此之外，隨著高效電腦擁有的處理器核心數量增加，對於記憶體頻寬的需求也相對提升，XPG LANCER DDR5可提供較DDR4 更大的頻寬與容量密度，讓每個核心分配到更多的記憶體頻寬資源，使電腦的高效表現可穩定實踐。

進入 DDR5 世代，XPG 持續精進以高效穩定的電路設計、高品質顆粒、嚴格的測試標準，推出的全新 LANCER 系列DDR5 電競記憶體模組，專門為電競玩家與超頻玩家所設計，並且支援 Intel 最新的 XMP 3.0 自動超頻功能，無須在 BIOS 中進行繁瑣的電壓速度設定，一鍵載入設定，即可輕鬆超頻。

記憶體模組 電競

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