低軌衛星五季訂單在手 昇達科明年爆發成長

微波高頻元件設計製造公司昇達科技（3491）今日舉行法說會，總經理吳東義表示，受惠低軌衛星產品出貨，推升第3季營運表現，9月單月毛利率更突破40%，主要低軌衛星客戶已經下達五個季度訂單訂單，能見度看到明年底，2022年地軌衛星可望爆發性成長三倍以上。

吳東義指出，昇達科今年以來營收逐季成長，受惠於5G跟低軌衛星訂單，自結第3季4.78億元，預估第4季營運可望有二位數成長，全年營收可望超過2019年水準，獲利也可望超越2019年水準。法人預估，昇達科今年營收可望創歷史新高。

受惠於低軌衛星產品出貨，也推升毛利率也有明顯回溫，第3季單季毛利率38.5%，9月單季超過40%，第4季到明年毛利率仍將持續提升，主要受惠於低軌衛星出貨貢獻。

吳東義認為，低軌衛星通訊解決全球三分之一人口沒有網路涵蓋問題，也是未來10年解決物聯網網路涵蓋問題，低軌衛星不僅是5G互補。也將是5G的一部分，不僅是偏遠地區應用，也可望在5G基地台建設不容易的地方，人口稠密跟高度開發的地方應用，3GPP已經開始定義非地面網路作業，預估2022年可望確立。

吳東義表示，昇達科從微波跟毫米波技術延伸，也可望掌握低軌衛星三塊商機 ，包含地面閘道器Gateway天線，地面終端收發User terminal以及衛星衛星酬載天線Stellite Payload。

吳東義指出，過去衛星地面閘道器過去只有一顆天線，但天上的衛星已經成群，地面接受站要達到最佳收發效果，得有比天上衛星更多的天線。

昇達科現在已經量產低軌衛星地面站用的多工器，終端收發的正交模轉換器OMT模組以及天線饋源，衛星通訊酬載產品，目前已經積極爭取全球前三大低軌衛星客戶。

吳東義表示，2020年低軌衛星貢獻營收約7,300萬，2021年可望成長70%，來到1.3億元，目前低軌衛星訂單已經有五個季度的訂單在手，2022年低軌衛星貢獻可望成長310%，2023年可望成長80%。