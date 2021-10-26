快訊

千元幸運兒就是你？i原券第三波「2組尾數」開出

竹東少女性侵焚屍案 主嫌林春雄服刑心臟停止送醫仍猝死

低軌衛星五季訂單在手 昇達科明年爆發成長

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

微波高頻元件設計製造公司昇達科技（3491）今日舉行法說會，總經理吳東義表示，受惠低軌衛星產品出貨，推升第3季營運表現，9月單月毛利率更突破40%，主要低軌衛星客戶已經下達五個季度訂單訂單，能見度看到明年底，2022年地軌衛星可望爆發性成長三倍以上。

吳東義指出，昇達科今年以來營收逐季成長，受惠於5G跟低軌衛星訂單，自結第3季4.78億元，預估第4季營運可望有二位數成長，全年營收可望超過2019年水準，獲利也可望超越2019年水準。法人預估，昇達科今年營收可望創歷史新高。

受惠於低軌衛星產品出貨，也推升毛利率也有明顯回溫，第3季單季毛利率38.5%，9月單季超過40%，第4季到明年毛利率仍將持續提升，主要受惠於低軌衛星出貨貢獻。

吳東義認為，低軌衛星通訊解決全球三分之一人口沒有網路涵蓋問題，也是未來10年解決物聯網網路涵蓋問題，低軌衛星不僅是5G互補。也將是5G的一部分，不僅是偏遠地區應用，也可望在5G基地台建設不容易的地方，人口稠密跟高度開發的地方應用，3GPP已經開始定義非地面網路作業，預估2022年可望確立。

吳東義表示，昇達科從微波跟毫米波技術延伸，也可望掌握低軌衛星三塊商機 ，包含地面閘道器Gateway天線，地面終端收發User terminal以及衛星衛星酬載天線Stellite Payload。

吳東義指出，過去衛星地面閘道器過去只有一顆天線，但天上的衛星已經成群，地面接受站要達到最佳收發效果，得有比天上衛星更多的天線。

昇達科現在已經量產低軌衛星地面站用的多工器，終端收發的正交模轉換器OMT模組以及天線饋源，衛星通訊酬載產品，目前已經積極爭取全球前三大低軌衛星客戶。

吳東義表示，2020年低軌衛星貢獻營收約7,300萬，2021年可望成長70%，來到1.3億元，目前低軌衛星訂單已經有五個季度的訂單在手，2022年低軌衛星貢獻可望成長310%，2023年可望成長80%。

昇達科 毛利率

延伸閱讀

佳邦投資24億 竹南建新廠

宏觀第3季獲利下滑44.6% 每股純益1.05元

佳邦斥資24億蓋竹南二廠 瞄準5G車用保護元件未來商機

南非憂染HIV風險增不用衛星-V疫苗 納米比亞跟進

相關新聞

宣明智：20年後電動車取代油車 不參加就沒機會

聯電榮譽副董事長宣明智今天預估，20年後電動車可取代傳統油車，未來電動車市場銷售值可達晶圓代工產業的20倍，高階自動駕駛...

庫克不愛台灣了？蘋果供應鏈染紅 陸廠51家入列、首度超越台廠

iPhone 13紅影幢幢！蘋果最新供應鏈名單，陸廠佔51家，反超台廠的48家，紅軍快速往中高階的面板、金屬機殼到組裝，蠶食台廠領地。庫克有什麼盤算？

鴻海董座劉揚偉：今年有望與印尼簽約打造EV生態系

鴻海董事長劉揚偉今日出席玉山科技20年慶祝大會論壇時指出，將採用BOL（Build Operator and Local...

玉山科技論壇／應對「半球化」 應縮短供應鏈、在地化

「面對美中相爭，供應鏈與規格因此分裂，台灣廠商要設法縮短供應鏈！」26日的玉山科技論壇上，電子時報社長黃欽勇建議企業要擺脫過去大量生產思維，轉向在地化的全球經營；Appier與iKala獨立董事簡立峰則認為，傳統企業要多鼓勵年輕軟體工程師發展AI；亞馬遜AWS香港暨台灣區總經理王定愷提醒企業要注意雲端服務，才能布局全世界。

玉山科技論壇開幕 倡導創新、跨業結合

「台灣若能整合軟硬體，打造創新環境，將可迎來黃金20年！」玉山科技論壇20周年論壇開幕典禮上，前總統馬英九強調，兩岸應該趁此簽署服貿，展現自由化決心，並緩解兩岸敵意。前行政院長劉兆玄致詞表示，台灣企業應增加跨業整合，以因應全球新變局。協會理事長李紀珠致詞說，台灣過去在硬體有良好發展，若能結合軟體、往世界發展，就能創造科技黃金20年。

5G智慧杆標準推動聯盟 完成第一版技術規範

5G智慧杆標準推動聯盟已制訂完成第一版技術規範，預計12月底啟動概念驗證（POC），並著手在台北市政府周邊規劃試驗場域，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。