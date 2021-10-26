美股財報樂觀 統一MSCI美科技ETN搶先創高

本周包括蘋果在內的美股財報將接續公布，台多檔重量級科技股也將舉辦法說會；以蘋果、微軟、NVIDIA為首的統一MSCI美國資訊科技ETN(020016)指標價值已領先財報來到20.79元新高；統一證券金融商品部表示，美科技股表現仍強勢，且與台灣供應鏈相互牽動，尤其是半導體核心的中上游晶圓代工以及IC設計，可參考包含一籃子的美股以及相關台股指數商品，長期趨勢一網打盡。

市場預估美國科技股第3季獲利可達年增27.6%，法人看好電動車、半導體、5G、雲端軟體等結構趨勢仍將持續向上，而台股本周將舉辦法說會的聯電（2303）、台達電（2308）、聯發科（2454）、國巨（2327）等供應鏈要角在需求面帶動下獲利動能備受關注。

統一證券表示，台灣供應鏈在電動車聯網，人工智慧，雲端高速運算等範疇相當關鍵，特別是中上游的半導體以及關鍵零組件，統一特選台灣5G報酬指數ETN(020019)成分股有69%集中在包括晶圓代工以及IC設計等半導體類，21%分布於股性活潑的零組件，對於大5G趨勢的掌握以及連動表現極佳。

另外，美國景氣復甦企業獲利成長，那斯達克指數站回一個多月來新高，市場看好科技股有望在近期回檔後重新上攻；自去年3月發行以來淨值屢創新高的統一MSCI美國資訊科技ETN累計報酬已達108%，其跟隨標的為MSCI旗艦科技指數「MSCI美國資訊科技報酬指數」；統一證券說明，ETN流動性必須觀察買賣盤，而非「成交量」，投資人只要看到買賣單皆有三位數掛單即可放心買賣。