中華電信斜槓發展資安 子公司獲國際資安大獎

電信龍頭中華電信（2412）近年從電信核心業務，積極發展斜槓新事業，鎖定極具潛力的資安市場，成立中華資安國際，去年營收已經近10億元。近期全球知名顧問公司Frost & Sullivan日前頒發「亞太最佳實踐獎」(2021 Frost & Sullivan Best Practices Awards)，中華電信小金雞中華資安國際，獲得「2021台灣年度安全託管服務商大獎」，為台灣首家獲得此一殊榮資安專業公司。

Frost & Sullivan指出，中華資安國際是台灣電信龍頭中華電信的子公司，在台灣電信市場具有高度領先地位，這使中華資安國際具有優勢獲取眾多第一手網路攻擊情資，並致力提供企業更完整的資安專業服務，公司的資安專業團隊人數與營收獲利的規模也呈現倍數擴張，並積極進入MDR、OT與物聯網資安等領域。

中華資安國際總經理洪進福指出，中華資安國際自2018年揭牌營運以來，員工人數從40人成長至今超過200人，營收與獲利也快速成長，2020年更繳出近9.5億元營收的亮眼成績單，已成為台灣資安市場的領導廠商，預期今年營運還會更上層樓。在專業部分，中華資安國際有能力發掘別人看不見的資安漏洞或缺口，已累積挖掘超過48個以上的系統軟體、網站、物聯網設備重大公共漏洞和暴露(CVE)漏洞，更是國內唯一連年榮獲行政院資安服務廠商評鑑全數項目A級特優評價資安公司，團隊更取得ISO 20000、ISO 27001、與ISO 17025證書，專業獲得肯定。

洪進福表示，中華資安國際身為資安服務領導品牌，具備堅強的資安核心技術，仍會持續精進，致力提供最專業可信賴的資安專業服務，並投入開發具高度競爭力的資安產品，為資安產業帶來更多能量，也成為政府與企業的強大後盾。中華資安國際也將持續強化服務涵蓋，除提供事前檢測、事中監控、事後鑑識應變與回復等服務，在近年來基礎建設、製造業環境遭受資安攻擊日益加劇下，更從IT領域進軍到OT領域，在防禦以及檢測兩個面向，持續提供企業全面且完整的保護力，協助各產業守護重要資產。

中華資安國際表示，擁有安全可靠「以電信網路為中心」的資安解決方案，協助國內15個縣市完成資安區域聯防，協助眾多重要政府機構、關鍵基礎設施、金融業、高科技製造業以及醫療場域進行資安檢測與防護，已提供服務予兩百多家政府機關及大型企業以及兩萬多家中小企業，並獲得Enterprise Security 雜誌「Top Enterprise Security Startup in APAC - 2020」、BSI「資訊服務品質深耕獎」、中華徵信所「其他資訊服務業第一名」等知名獎項。