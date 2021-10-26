玉山科技論壇開幕 倡導創新、跨業結合

「台灣若能整合軟硬體，打造創新環境，將可迎來黃金20年！」玉山科技論壇20周年論壇開幕典禮上，前總統馬英九強調，兩岸應該趁此簽署服貿，展現自由化決心，並緩解兩岸敵意。前行政院長劉兆玄致詞表示，台灣企業應增加跨業整合，以因應全球新變局。協會理事長李紀珠致詞說，台灣過去在硬體有良好發展，若能結合軟體、往世界發展，就能創造科技黃金20年。

需了解新變局

曾任玉山協會創會理事長劉兆玄笑說，他過去曾說，如果台灣能將留學在外的菁英份子，與國內大專以上的工程師良好結合，就會天下無敵；如今台灣就因為這種發展模式，在世界上占有重要地位，不過面對疫情與數位轉型的浪潮，就可以用平台進行更密集的資金、技術與市場資訊交流，不會因逆境而萎縮。

李紀珠則表示，台灣在加入WTO後，工業體系更深入整合，並依據比較利益布局全球市場，也創造科技產業市值超過1兆美元、今年營收也超過1兆美元的佳績；其中台積電創造的晶圓代工模式，支撐的不只是台積電本身發展，此模式可廣泛運用到珠三角，甚至印度等區域，讓高科技產品能以更低廉、親民的價格被生產出來。

加強創新、跨業整合

不過她也指出，全球由於AI等顛覆性科技的發展，加上美中科技與貿易的對抗，台灣的ICT產業優勢開始降低，各國基於科技民族主義，都要發展自己的晶片，還有疫情、反全球化，加上台灣內部五缺問題也未根本性解決，期待政府能提出更前瞻性戰略，民間她也鼓勵企業以類似玉山的平台加強合作。

「現在更是以創新為主的時代！」李紀珠強調，雖然過去穩定沒好的時代已經過去，但危機也是轉機，在科技與世界局勢演變的當下也有許多契機，台灣在電動車與零組件產業就有很大優勢。劉兆玄也說，企業家應該增加不同論壇的整合，才能共同解決問題、一同發展。

兩岸以經濟重啟對話

前總統馬英九表示，很多他想講的話，李紀珠與劉兆玄都講過，不過他特別想說的是，台灣經濟今年成長率可望超過5%，其中兩岸貿易的貢獻居功厥偉，但貨貿協議早收清單僅通過10分之1、服貿因太陽花學運卡關，而現在台灣與中國先後申請加入CPTPP，就如同當年加入WTO一樣。

因此，他呼籲政府儘速審查服貿、貨貿，展現自由化決心，並與中國就ECFA等問題重新展開磋商，才能降低兩岸敵意，對雙方加入CPTPP都很有利，繼續創造經濟榮景。

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