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海力士Q3銷售創高 台廠：符合市況看明年展望仍正向

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

今年第二季以來，法人機構和業界對記憶體產業後市多空出現迥異的看法，今（26）日南韓記憶體晶片生產商海力士（SK Hynix）宣布，在7-9月的一季，銷售創新高紀錄，獲利優於市場預期，國內記憶體業者表示，符合先前業界預期並持續看好明年記憶體全年展望。

全球記憶體大廠海力士表示，上季營業利潤由去年同期的1.3兆韓元增加到4.2兆韓元（36億美元），是2018年第4季以來單季最高。此一表現略優於分析師先前平均預估4.1兆韓元。第3季的營收則比一年前成長45%，增加到11.8兆韓元。

對於海力士的銷售表現，國內記憶體模組大廠主管表示，其實和國內業界看法一致。他指出，全球記憶體供需及價格自去年第二季末到第三季初就開始反轉，這期間以價格反轉的力道、價格漲幅都相當強勁，而以過去的經驗來看，記憶體價格上漲一年，價格上漲的動能已屬相當強勁，業者強調，需求和價格再怎麼強，漲多都會趨緩或拉回，也不可能一直無視產業淡旺循環的漲下去。

該名主管指出，今年第三季部分標準品價格確實有修正，但整體市況仍維持高檔，海力士第三季銷售創高，應是符合目前市況仍維持高檔情況，預期第四季及明年第一季行情趨緩，但也是正常的產業淡季反應，對明年全年市況仍持續正向。

對於產業後市，雖然法人普遍持保守看法，不過，威剛先前仍表示，該公司仍看好記憶體長線多頭走勢未變，特別是在DRAM方面，預計第4季開始現貨價格的走勢將趨平穩，各項應用需求成長速度仍然大於上游供給增加速度，預期自明年第2季起，DRAM價格又將再度站上成長曲線。NAND Flash應用則受惠上游製程提升與成本持續優化，也將刺激整體市場應用量倍增。

記憶體模組 韓元

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