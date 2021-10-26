簡立峰 電動車為台灣資通訊產業發展帶來新契機

前Google台灣董事總經理、現任Appier（沛星科技）董事簡立峰，今日在出席玉山科技協會20年周年慶祝大會暨論壇，探討全球產業與台灣的機會時指出，電動車開啟台灣資通訊產業跨入汽車業的機會，也是把很多年輕人和傳統企業家合作的新契機。

簡立峰強調，台灣長期以來，新創公司崛起機會並不高，目前上市公司中，幾乎看不到這幾年才成功的新創公司，不過全球數位轉型，為新創公司帶來更多的機會。例如最近已有包括 Gogoro等三家公司到美國IPO。

簡立峰認為，電動車將是台灣資通訊產業跨入汽車業的很好機會，這也是年輕人運用全新的AI技術，透過半導體AI化，透過資通訊與傳產企業合作的新契機。不過他特別強調，汽車業有別於一般科技產品，它具備少量多樣化，且使用期限不是二到三年就更換，可能要長達20年到30年，但絕對是年輕人可能發揮創業，大展身手的機會。