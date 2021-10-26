快訊

真子公主成婚！正式脫離皇室、下午召開記者會

事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

簡立峰 電動車為台灣資通訊產業發展帶來新契機

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

前Google台灣董事總經理、現任Appier（沛星科技）董事簡立峰，今日在出席玉山科技協會20年周年慶祝大會暨論壇，探討全球產業與台灣的機會時指出，電動車開啟台灣資通訊產業跨入汽車業的機會，也是把很多年輕人和傳統企業家合作的新契機。

簡立峰強調，台灣長期以來，新創公司崛起機會並不高，目前上市公司中，幾乎看不到這幾年才成功的新創公司，不過全球數位轉型，為新創公司帶來更多的機會。例如最近已有包括 Gogoro等三家公司到美國IPO。

簡立峰認為，電動車將是台灣資通訊產業跨入汽車業的很好機會，這也是年輕人運用全新的AI技術，透過半導體AI化，透過資通訊與傳產企業合作的新契機。不過他特別強調，汽車業有別於一般科技產品，它具備少量多樣化，且使用期限不是二到三年就更換，可能要長達20年到30年，但絕對是年輕人可能發揮創業，大展身手的機會。

資通訊 電動車 半導體

延伸閱讀

EQS Concept還只是小菜　Mercedes-Maybach預告第二款純電梅巴赫年底亮相

史上最大綠能車訂單推特斯拉市值破1兆美元 馬斯克進財

航運、電動車撐盤 台股黑翻紅

特斯拉銷量 稱冠歐洲

相關新聞

台積電股價拉不起來 和到美、日設廠有關？專家：「這項」最值得關注

台灣的「護國神山」台積電，日前公布的9月營收為1526億元，創下單月營收最高紀錄；同時，無論第3季營收、稅後淨利及EPS，也都比前兩季有顯著成長。

中芯槓聯電 砸3,000億擴產

大陸晶圓代工龍頭中芯國際在深圳、上海等地啟動擴產，預計斥資逾110億美元（約新台幣3,080億元），新產能2023年陸續...

力積電董事長黃崇仁：明年晶片產能還是缺 價格可能續漲

台灣玉山科技協會於今（26）日召開20週年大會暨論壇，討論主題聚焦於全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型及智慧城市等五...

簡立峰 電動車為台灣資通訊產業發展帶來新契機

前Google台灣董事總經理、現任Appier（沛星科技）董事簡立峰，今日在出席玉山科技協會20年周年慶祝大會暨論壇，探...

大同大學校友研發半導體材料 獲歐國防航太供應鏈認證

大同大學校友陳志泰在瑞典創業，成立化合物半導體公司SweGaN AB，研發出具革命性的GaN氮化鎵半導體材料，薄度為傳統...

中芯擴產 台廠地位難撼動

半導體景氣火熱，晶圓代工需求有增無減，聯電、世界、力積電等台廠積極擴產之際，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也啟動大規模產能擴充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。